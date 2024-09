Bude se opakovat prosinec 2023, kdy byla povodňová vanu pod Benešákem plná vody? Neměl by. Vanu má podržet těsnící vak, který instalovala v pátek 13. září ŘSD.

Žádná laguna a žádná utopená auta. Permanentní průjezdnost hlavního tahu z Ústí do Děčína pod Benešovým mostem má zajistit těsnící vak, který uzavřel trubku povodňové vany. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ho instalovali v pátek dopoledne. Pokud vana funguje, tak by měla udržet více než sedmimetrovou hladinu Labe.

„Vzhledem k aktuálnímu počasí jsme uzavřeli trubku povodňové vany těsnícím vakem. Čerpadla jsou připravena. Situaci bedlivě sledujeme,“ informovala ŘSD na sociální síti X.

Podle pátečních předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu má v Ústí nad Labem v neděli 15. září kolem poledne překročit řeka Labe třetí povodňový stupeň, což je výška hladiny nad šest metrů.

Nemilou a nedávnou zkušenost mají Ústečané s protipovodňovou vanou pod Benešovým mostem, kam vinou právě zvýšené hladiny Labe na přelomu roku hned několikrát natekla voda, a to kvůli nefunkční klapce. Hasiči museli vodu odčerpávat, silnice byla neprůjezdná. Řidiči i tak zkoušeli štěstí a snažili se lagunu, kde byl až metr vody, projet. Několik automobilů tam uvízlo, vytahovat vozy museli hasiči. To by se teď díky těsnícími vaku nemělo opakovat.