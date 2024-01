„Šachta je přístupná ze suché strany ze silnice. Ve středu do ní pošleme technika. Zda využijeme i potápěče, se rozhodne ve středu ráno,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Následně se bude řešit, jak problém s nefunkční klapkou vyřešit. „Je předpoklad, že ve čtvrtek budeme mít technické řešení. Není na co čekat,“ doplnil Rýdl.

Pod Větruší v Ústí bourala cisterna se škodovkou, ve špitálu skončili čtyři lidé

Přestože zatopení vany zaskočilo a i pobavilo snad všechny obyvatele Ústí nad Labem a magistrátu přidělalo starosti, město podle mluvčí Romany Macové žádné škody neutrpělo. Právě zástupce magistrátu přitom řada lidí vinila z toho, že za zaplavení je zodpovědná místní samospráva. „Už čtyři dny zasedají povodňové komise, připravujeme různé scénáře protipovodňových opatření a nefunkční stěna to velmi komplikuje. Nehledě na to, jak těžké dopravní potíže způsobuje v centru. Po celou tu dobu se snažíme na ŘSD sehnat někoho zodpovědného, kdo to má na starost. Teprve dnes jsme se dovolali na manažera, který nám slíbil, že prý k nám někoho pošlou,“ zlobil se mezi svátky ústecký primátor Petr Nedvědický.

Vysoká hladina Labe trápí také Dolní Žleb na Děčínsku. Ten byl v úterý už jedenáctý den odříznutý od zbytku Děčína řekou, voda totiž zatopila jedinou přístupovou silnici. Dolnožlebští jsou tak odkázáni na železniční spojení. Tak, jak tomu bylo před více než třiceti lety, kdy nechalo město postavit silnici podél Labe. Situaci navíc komplikuje rozbitá lesní cesta, kterou před stavbou silnice využívali a kterou poničily v létě 2021 bleskové povodně.

Ústečanům ožily hrůzné vzpomínky. Povodeň v novém tisíciletí řádila několikrát

Nepříliš dobré vyhlídky nemají ani do příštích dní, nejméně do začátku příštího týdne se autem do Děčína nedostanou. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by mělo Labe začít po dočasném poklesu opět výrazně stoupat. Mohou za to vydatné srážky, které zasáhnou v příštích dnech prakticky celé povodí Labe. Podle prozatím dostupných prognóz by Labe mělo v Děčíně vystoupat o půlnoci ze 4. na 5. ledna na rovných pět metrů a jeho hladina by měla nadále stoupat. Hranice druhého povodňového stupně je přitom na 490 centimetrech.

Obdobná situace bude konci týdne také v Ústí nad Labem, kde by mělo Labe dosáhnout o půlnoci ze 4. na 5. ledna 532 centimetrů, i v krajském městě řeka překoná druhý povodňový stupeň.

Zdroj: Daria Pilařová, Adéla Stejskalová