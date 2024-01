Černý scénář se naplnil. Voda opět zavřela silnici pod Benešovým mostem a řidiči musí inkriminovaný úsek Přístavní ulice objíždět. Příjezdové cesty do centra krajské metropole se ucpávají. Problémy hlásí řidiči na Střekově, Kamenném Vrchu i v Krásném Březně. Komplikace je to i pro MHD, která nabírá zpoždění. To může dosahovat až 30 minut. Linka č. 15 jezdí po objízdné trase přes kruhový objezd pod Větruší, jak informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Takto ranní kolony v Ústí nad Labem vyfotili čtenáři Deníku. | Foto: Helena Škutová Dlouhá

Naši čtenáři nám poslali fotografie kolon napříč městem. „Do práce jsem přijela s 25minutovým zpožděním, a to vyrážím vždy raději dřív, abych měla rezervu,“ napsala například Janka Šedivcová.

„Děsný, jedeme ze Střekova z Kameňáku do centra už 37 min a ještě jsme nedojeli,“ přidala se Helena Škutová Dlouhá.

„V 7.19 jsem vyjížděla z Novosedláku a teprve v 8.15 jsem projížděla křižovatku na Předmostí. Jela jsem přes Mariánský most,“ zmínila svou zkušenost Soňa Hrubcová.

Své ranní komplikace popsal i Petr Tovara: „Odvezl jsem dceru do školy do Velkého Března. Od školy jsem vyjížděl asi v 7.55. Potreboval jsem do polikliniky na prevenci, kde mě objednali na 9.20. Přes centrum to nešlo, tak jsem to zkusil přes KB Výstupní. No paráda, byl jsem rád,že jsem v 9.05 zaparkoval auto na Doběticích a splnil si první letošní km, když jsem se proběhl z Dobětic přes rokli kolem Fírů a hurá do polikliniky. Stihl jsem to tak tak, nicméně s měřením tlaku museli počkat," svěřil se.

Za zácpy může voda ve vaně pod Benešovým mostem. Laguna tam opět vznikla v důsledku nefunkční klapky.

Labe stoupá. Voda je v Přístavní ulici, pod Benešovým mostem neprojedete

Momentálně (čtvrtek 4. ledna v 9.30) hladina řeky je na 551 cm a stále stoupá. Podle prognóz meteorologů se může dostat až na třetí stupeň povodňové aktivity. (600 cm) Město Ústí proto už ve středu po poledni svolalo povodňovou komisi.

