FOTO: Doprava v Ústí kolabuje, centru krajské metropole se raději vyhněte

Černý scénář se naplnil. Voda opět zavřela silnici pod Benešovým mostem a řidiči musí inkriminovaný úsek Přístavní ulice objíždět. Příjezdové cesty do centra krajské metropole se ucpávají. Problémy hlásí řidiči na Střekově, Kamenném Vrchu i v Krásném Březně. Komplikace je to i pro MHD, která nabírá zpoždění. To může dosahovat až 30 minut. Linka č. 15 jezdí po objízdné trase přes kruhový objezd pod Větruší, jak informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Takto ranní kolony v Ústí nad Labem vyfotili čtenáři Deníku. | Foto: Helena Škutová Dlouhá