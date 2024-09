„Vysoká bude jeden metr a pokud bude potřeba tak ji ještě zvedneme, ale pevně věříme, že to nebude potřeba. Predikce hovoří o tom, že by voda měla zůstat těsně pod bariérou,“ řekl ředitel Městských služeb Ústí nad Labem Tomáš Vohryzka.

Řeka Labe by měla dle grafických modelů Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí kulminovat na zhruba 780 centimetrech z úterý na středu při průtoku 2000 až 2200 kubíků za vteřinu, což představuje takzvanou pětiletou vodu. Bude také velmi záležet na dotoku z ostatních řek do Labe. Třetí povodňový stupeň v krajské metropoli nastane při 600 centimetrech, momentálně je na 597 centimetrech (čas 11:24).

Stav Labe 15. září 2024 okolo 9.30 hodin ráno. Kvůli velké vodě nechá Ředitelství silnic a dálnic během neděle řízeně zatopit protipovodňovou vanu pod mostem Edvarda Beneše.

Kvůli velké vodě nechá Ředitelství silnic a dálnic dnes během dne řízeně zatopit protipovodňovou vanu pod mostem Edvarda Beneše. „Labe má překročit maximální stanovenou mez výše hladiny, která činí 740 centimetrů. Kdyby to ŘSD neudělalo, obrovský tlak vody by stavbu mohl poškodit. Byli jsme o tom včas informování,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová. V praxi to pro Ústečany znamená minimálně uzavření této silnice a křižovatek u Pětimostí.