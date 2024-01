/FOTO/ Avizovaná pondělní ranní kontrola technologické šachty ústecké protipovodňové vany se nakonec nekonala. Alespoň zatím. Na místo sice dorazili technici odborné firmy, ale dovnitř se nedostali.

Kontrola technologické šachty protipovodňové vany se nepovedla kvůli mrazu. | Video: Janni Vorlíček

Ne snad, že by na to neměli vybavení, ale vstup dovnitř jim zkomplikovalo počasí. Nízké teploty způsobily, že poklop šachty přimrzl a nebylo možné jej otevřít. Nezbylo jim nic jiného, než kontrolu odložit na pozdější dobu, kdy bude možné poklop k šachtě otevřít.

V okolí vstupu do šachty i parkovišti pod hlavním nádražím jsou stále patrné stopy po velké vodě, která vanu zaplavila, když měla poruchu zpětná klapka vpusti na vaně. Všude je naplavené bahno s pískem a v garážích jsou stále ještě zbytky vody. Garáže jsou pro veřejnost zavřené, a to do odvolání.

