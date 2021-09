/FOTO/ Lípa měla připomínat založení republiky pár stovek let. Stromek vypěstovaný ze semenáčku památné lípy Klokočovské vysadilo město do Smetanových sadů právě proto a právě ke stému výročí založení Československa. Jenže dobrý úmysl zmařil nějaký vandal a kazisvět. Lípu zlomil tak, že už nepůjde zachránit. Vlastně z ní zbyl jen malý, rozštípnutý pařízek. Nepomohl ani městský kamerový systém.

Semenáček Klokočské lípy neochránily ani kamery. | Foto: Město Ústí nad Labem.

Stromek, kterému se v parku docela dařilo, věnovala městu poslankyně a ústecká radní Eva Fialová. „Docela mne to zasáhlo, opravdu to mrzí. O to víc, že to vlastně bylo ze semenáčku nejstarší české lípy, bylo pro mne ctí ho městu darovat. Já nevím, jestli si na tom někdo vyřizoval nějaké účty. To je opravdu smutné,“ povzdechla si poslankyně Fialová.