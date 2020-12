Nejsmutnější Vánoce od konce války. Tak mnozí označují letošní svátky i adventní čas. Města a obce na Ústecku upustily od tradičních akcí a výstav, i společných zpívání koled. Žádná Mikulášská, trhy omezené prostorem a hygienickými opatřeními, tradiční živé koncerty nahrazuje stream po internetu. I půlnoční mši prozatím omezují pravidla na počte přítomných.

Adventní trhy v Muzeu města Ústí nad Labem. Rok 2019 | Foto: Deník / Vilém Maruš

Mrzí to snad každého osloveného Ústečana, i ty největší morouse. „Já se těším na betlémy, nikdy tu výstavu nevynechám. Také chodím na půlnoční a posledních pár let chodím i na vánoční koncert Boom. Letošní Vánoce mi doslova rvou srdce. Všichni přišli o peníze, všude je to smutné, chybí ten duch a tradice. Loni jsem si přál, aby letošek byl lepší, a je to ještě horší,“ povzdychl si Střekovan Stanislav Husák.