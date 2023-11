Hlavní prodej začne ovšem tradičně těsně před Vánoci od 20. do 23. prosince, opět v čase mezi 9. a 15. hodinou, anebo do vyprodání zásob, abychom si mohli dopřát rybu čerstvou a nikoli mraženou. Rybáři na severu Čech uklidňují, že ceny ryb určitě nebudou výrazně vyšší než minulý rok, kdy jste za kapra dali 105 a amura 110 korun za kilogram.

Podle mluvčího rybářského svazu Jana Skalského prý lze očekávat, že ceny letos budou podobné těm loňským. „Cenu ovlivnila výše nákladů. Některé klesly, třeba krmiva s ohledem na pokles cen obilovin. Jiné ale zůstávají, případně i vzrostly. Bavíme se například o energiích, dopravě a podobně. V Chabařovicích budeme mít ale stále jedny z nejnižších cen v regionu, a to včetně služeb, na kterých lze ušetřit. Usmrcení a vykrvení ryb je zdarma, kuchání a odstranění hlavy za jednotnou přijatelnou cenu 50 korun. Není to tak, jak praktikují někteří prodejci, že si zvlášť účtují omráčení a vykrvení, kde v podstatě ani s ohledem na veterinární předpisy není možné jedno bez druhého,“ popsal Skalský.

Letošní kapříci a další ryby. Rybáři se totiž nezastaví celý rok. Výlovy, letos v listopadu a sádka v březnu.Zdroj: Jan Skalský

Zároveň uklidnil, že ryb by měl být dostatek. Ne všude přitom byly výnosy vysoké, což prý způsobilo i počasí. Zvláště v létě bylo třeba na některých nádržích omezovat krmné dávky a ryby tolik nenarostly.

Obrovské škody zase páchá kormorán velký. „Byly i nádrže, kde dokázal tento přemnožený predátor ryby zcela zdecimovat a výlovek na nich byl minimální. Není se ovšem třeba obávat, že by na Vánoce ryby nebyly,“ připomněl Skalský s tím, že v posledních letech nabírá na popularitě i další druh ryby - amur. „Pokud má někdo zájem o amura, lze doporučit jeho nákup v prvních prodejních dnech. Nemůžeme garantovat, že tento druh budeme mít až do 23. prosince,“ poznamenal.

Kdo si nezajede pro vánoční rybu do sádek nebo si ji nechytí sám, může využít jejich stánkový prodej. K dispozici bývá na náměstích či u velkých obchodních domů. Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, předpokládá, že kilogram kapra přijde letos na stáncích na 130 až 140 korun, tedy na stejnou cenu jako loni.

Že jsou ryby oblíbené a rychle jdou na dračku, to ostatně dosvědčuje i nejeden Ústečan. „Minulý rok jsem tam šel na poslední chvíli a už bylo pozdě. Já na Vánoce preferuji kapra, neumím si je bez něj představit. Amura mám ale taky rád, jen mi prostě k Svátkům nesedne,“ líčil Ústečan Petr.

„Můj táta má taky rád ryby, ale k stáru se jim začal vyhýbat v panické hrůze, že mu zaskočí kostička. Prý dokud se to nenaučím vykostit, tak si prostě nedá,“ posteskl si.

Pokud neumíte kapříka vykostit, může vám pomoci známý ústecký řezník, uzenář a populární Youtuber Jan Málek. „Chce to trochu cvik a určitě se na to nehodí malý, kilo a půl velký kus. Lepší je tak tříkilový. I tak to není úplně nejjednoduší. Tak jsme se rozhodli, že vyrazíme zhruba týden před Vánoci do chabařovických sádek a natočíme video, jak se to dělá,“ slíbil s tím, že video doplní i dalším zajímavým vánočním obsahem. „Ale to si nechme jako překvapení,“ dodal. Ústecký deník bude u toho.

