VÁNOČNÍ ANKETA: Vyberte nejkrásnější vánoční strom Ústeckého kraje

Tyhle stromy nekončí! Celkem sedm vítězů z okresních kol prošlo do další části ankety Vánoční strom Deníku 2023. Vyvolená sedmička z jednotlivých regionů Ústeckého kraje si to nyní rozdá o krajské prvenství a postup do závěrečné celostátní fáze tradiční ankety.

Vánoční strom Deníku - krajské finále. Ze sedmi okresních vítězů vzejde jeden, který bude bojovat o celostátní triumf. | Foto: Deník/Jan Pechánek