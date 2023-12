Vážení čtenáři, opět po roce je tu advent a s ním už tradiční hlasování o nejhezčí vánoční strom na Ústecku.

V anketě letos soutěží osmnáct stromů. Na snímku letošní "kus" ze Zubrnic. Právě Zubrnice ovládly loňskou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. | Foto: Jan Churáček

Podívejte se na fotografie vánočních stromů, které se objevily v nominaci do ankety Vánoční strom Deníku 2023. Posílali jste nám snímky z různých částí našeho okresu. Vybírejte ten podle vás nejhezčí, nejzajímavější, s nejsilnějším příběhem, ten k vám nejblíž a dejte mu svůj hlas.

Zdroj: RedakceStrom, který dostane nejvíce hlasů, postoupí do krajského kola. Krajští vítězové se poté utkají o titul v celostátním kole, nejkrásnější strom získá cenu ve výši téměř čtvrt milionu korun pro svou obec či město: bude moci využít k vlastní propagaci jednu celou stranu v sobotním magazínu Deníku s názvem Víkend. Stranu může zaměřit k propagaci svých akcí, může se pochlubit tím, co obec/město v posledních letech pro své občany vykonala/lo, případně využít na užitečné informace pro návštěvníky a pozvat je k nim do regionu.

Vánoční strom Deníku 2023 - termíny Okresní kolo hlasování - 7. – 11. prosince

Krajské kolo hlasování - 12. - 16. prosince

Celostátní kolo hlasování - 17. - 20. prosince Start i konec kola je vždy ve 20.00 hodin. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři Deníku.cz, a to jedenkrát každou hodinu. Výsledky ankety Strom Deníku roku 2023 vyhlásíme v tištěném vydání i na webech 22. prosince.

V loňském roce jste do redakcí Deníku po celé České republice poslali fotografie více než tří set vánočních stromů. V celostátním kole pak zvítězil krasavec z Karviné.

Na Ústecku byl nejhezčí vánoční strom v Zubrnicích, posbíral 7166 hlasů a vyhrál tak před druhým stromkem z Povrlů a třetím z Chlumce.