Svou pozornost zloději zaměřují i na přilehlá parkoviště. Policie posiluje hlídky a vyrazí i do pohraničí spolu s německými kolegy. Nejde přitom jen o klasické kapsáře. Jak vysvětlila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, s rozvojem kurýrních služeb a internetu se objevují například i falešní kurýři.

„Případy kapsářství by se daly počítat v desítkách. Přibývají ale případy, že u dveří zazvoní falešný kurýr s balíčkem pro syna nebo že lidé obdrží falešnou zprávu o připraveném balíčku, který pak zaplatí elektronicky. V množství objednaných balíčků si ani neuvědomí, že by něco mohlo být v nepořádku. Objevují se falešné e-shopy. Lidé by si vše měli prověřit a případně seniorům vysvětlit, aby od kurýrů nic nepřebírali,“ radila policejní mluvčí.

Zároveň potvrdila, obdobně jako v uplynulých letech budou i letos policisté během předvánočního období sloužit v posílených směnách. Už od prvního adventního víkendu se budou posílené hlídky pohybovat mnohem častěji v obchodních centrech, přilehlých parkovištích a ulicích.

„Posílený výkon služby budou moci Češi zaznamenat nejen u nás, ale i v případě, že navštíví vánoční trhy ve větších městech na druhé straně hranic s Německem. Už několik let jezdí naši policisté na slavné vánoční trhy do Drážďan, kde vykonávají službu ve společných hlídkách s německými policisty. Tyto smíšené policejní hlídky jsou velmi dobře vnímány nejen ze strany českých turistů. Pochvalují si je i němečtí kolegové, kterým při řešení problémů brání jazyková bariéra,“ přiblížila.

Práci smíšených policejních hlídek v rámci příhraniční spolupráce si pochvaluje i Ústečan Pavel. Ten už minimálně dvě dekády jezdí jako prodejce do Německa na nejrůznější vánoční trhy, včetně těch v Drážďanech. „V současnosti budu ve Zhořelci u polských hranic a tam se kromě české a německé policie pohybují i policisté z Polska. Jezdí sem velké množství Čechů, takže osobně si myslím, že tam jsou potřeba,“ zamyslel se.

Sám má se zločinem nedobrou zkušenost. „V Lipsku mě vykradli. Normálně prořízli nožem plachtu, rukou mi někdo sáhl do kasy a ukradl tržbu. Honil jsem toho lumpa po lese, bohužel jsem uklouzl, upadl a skončil na emergency celý odřený. Vrátil jsem se tehdy do stánku a seděl tam rozčílený, načež přijeli záchranáři a musel jsem jet na ošetření. Takže nejen kvůli českému jazyku je dobře, že naše policie slouží u sousedů v pohraničí, jsou tam potřeba,“ myslí si.

Předvánoční nákupní shon přivede do ulic i víc strážníků. Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného se budou zaměřovat právě na kapsáře. „Strážníci mají místní znalost prostředí, samotných kapsářů i jejich rodinných příslušníků. Jakmile si jich hlídka všimne, v čemž nám hodně pomáhá městský kamerový systém, začne chodit všude tam, kde se zloději pohybují. Dělá to tak dlouho, dokud se tyhle živly neseberou a neodejdou pryč. Samozřejmě budeme dohlížet i na bezdomovce a veřejný pořádek,“ poznamenal Novotný s tím, že v případě vánočních a jiných šmejdů nepodceňují prevenci.

Na co si dát pozor:

- buďte ostražití, když jdete od bankomatu či z peněžního ústavu, zloději si své oběti tipují často právě zde

- větší finanční hotovost nevystavujte na odiv, toto pravidlo dodržujte i v případě cenných věcí

- peněženku nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách

- nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru

- noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.

„Pořádáme pro seniory přednášky a semináře, kde jim vysvětlujeme, jaké finty tihle lidé používají. Ale chyby děláme úplně všichni. Kolikrát jsme řešili, že si zákaznice položila peněženku navrch kabelky, kterou si nechala otevřenou a ještě ji navíc odložila do vozíku. Tím v podstatě zloděje vybízíte, aby vás okradl,“ varoval.

Ilustrovat vánoční práci operátora kamerového systému městské policie lze na případu z loňského prosince. Tehdy sledoval před třetí hodinou ranní ženu s kamarády, kteří sebrali několik ozdobných koulí z vánočního stromku v Raisově ulici. „Operátor informoval hlídku, která prováděla kontrolní činnost v terénu, a podával jí informace o pohybu této skupiny,“ popsal Novotný.

Strážníkům se díky této spolupráci podařilo skupinku zadržet na křižovatce ulic Národního odboje a Varšavská. Zlodějkou, která odcizila vánoční dekoraci ze stromku, byla šestnáctiletá dívka z Ústí nad Labem. „Slečna se hlídce přiznala s tím, že má vánoční ozdobu schovanou pod bundou. Další dvě vánoční koule měla její kamarádka z Děčína,“ dodal Novotný.

Vloupání do vozidel:

- auto vždy zamykejte, zavřete řádně okénka, zavazadlový prostor, nenechávejte klíčky, náhradní klíčky a doklady ve vozidle

- nenechávejte věci, byť nepatrných hodnot, na sedadlech v interiéru vozu, aby nebyla vidět případná kořist

- využijte zabezpečení, kterým jsou vybavena autorádia, např. odnímatelné panely, karty atd.

- uvažujte o instalaci vhodného autoalarmu nebo jiného zabezpečovacího systému.

