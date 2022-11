V krajském městě se objeví Sofian Medjmedj, Heidi Janků, Václav Noid Bárta, Michal Forejt, Marcel Zmožek, Magda Malá a další umělci. K dispozici budou stánky s občerstvením i vánočním zbožím. Prostě, společné velké vánoční oslavy jsou po dvou letech plných vládních omezení zpět. Alespoň to tak město prezentuje. Své Vánoce připravují i městské obvody. Na co se tedy můžeme těšit?

Podle jednoho z organizátorů Jaroslava Péma bude kompletní program Ústeckých Vánoc k dispozici například formou letáčků koncem týdne. „Budou tam tradiční stánky s občerstvením, dekoracemi, výrobky z ovčí vlny, hračky a tak dál. Programem rozsvěcení vánočního stromu budou provázet moderátorky z Hit Rádia, procházet se tu budou andělé na chůdách. S hlavní hvězdou zazpívá ústecký sbor. Dál jsme na víkendy pozvali známé umělce, přes týden budou vystupovat místní školy a školky, sbory a další. O víkendech stánkový prodej doplní ukázky řemesel jako třeba kovář a podpobně. Samozřejmě nebudou chybět koledy s Deníkem. Jsme rádi, že po dvou letech odříkání to konečně bude na náměstí tak jako kdysi před pandemií,“ oddechl si.

Ústí nad Labem s Pémem před čtyřmi lety podepsalo na organizování vánočních oslav smlouvu na období let 2019 až 2022, ve výběrovém řízení nabídl cenu zhruba 5,97 milionu korun. Podle smlouvy roční platba za poskytnuté služby nesmí přesáhnout čtvrtinu této ceny. Jinými slovy, Ústečané dostanou Vánoce za necelého 1,5 milionu korun. „Letos je to v naší režii už naposledy,“ poznamenal.

Své vánoční oslavy připravují i městské obvody. Tisíce lidí dochází například na akce Severní Terasy. Letos se mohou zdejší obyvatelé těšit hned na čtyři ohňostroje během jednoho dne. „Dva na Doběticích, dva na Severce a Stříbrníkách. Stromek budeme rozsvěcet 1. prosince. Tentokrát to bude před úřadem, ne na laguně, bude videomapping, laser show, já jako starosta budu Mikuláš, rozdám adventní kalendáře s čokoládou, zahraje kapela a přijede živý betlém a po obvodě bude jezdit alegorický vůz a bude přát vše dobré. Občerstvení klasika: svařák, klobáska, pečivo,“ vylíčil zdejší starosta Jaroslav Šimanovský.

Město Ústí i organizátoři Vánoc doufají, že tentokrát nás nezaskočí žádná vládní proticovidová opatření. Náměstek primátora Tomáš Vlach doufá, že už se můžeme v klidu a pohodě na pravidelný program na Lidickém náměstí těšit. „Snad na nás žádné zákazy tentokrát nedopadnou a advent i vánoční čas si konečně pořádně užijeme. Všichni i prodejci mají zájem na náměstí dorazit a doufají, že vánočním oslavám zase stoupne obliba. Během pandemie jsme všichni jeli nadoraz,“ zmínil.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenky Šimůnkové počet případů onemocnění covid-19 ubývá. Prý se zdá, že si najde své oblíbené období v roce, kdy bude nejaktivnější. Podobně jako třeba chřipka během zimního období. „Snad se neobjeví nějaká další nebezpečná mutace. Osobně si ale myslím, že během prosince spíš budou hrozit jiné respirační virózy než covid,“ informovala.

Právě kvůli virózám ale upozornila, že standardně platí, že pokud má člověk nějakou nemoc, byť lehčí nachlazení, nemá chodit na žádné akce a ani do práce a bacily nešířit dál. „To je prostě základ. Ostatní by měli dodržovat zásady hygieny. Na podobných akcích bývá hodně lidí a velká tlačenice, proto je dobré nezapomínat na ochranu. Po návratu domů je důležité mytí rukou, a pokud někdo patří do ohrožené skupiny, třeba lidé s nemocným srdcem, plícemi, cukrovkou, měl by si zakrýt ústa. Jestli nechce strašit s rouškou nebo respirátorem, stačí šátkem nebo šálou,“ poradila.