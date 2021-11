Velmi oblíbené je rozsvícení vánočního stromu na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, ale ani to se neobejde bez přísných opatření. „Strom se zde rozsvítí v neděli 28. listopadu, z důvodu současných nařízení ale čas neupřesníme,“ sdělila starostka Hana Štrymplová.

Pořadatelé také informovali o tom, že kulturní program, který probíhá každý den až do 23. prosince tento rok přesunou do atria magistrátu. Tento prostor pořadatelé ohraničí a budou do něj vpouštět pouze osoby, které se prokáží potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 či očkováním proti této nemoci dle aktuálních vládních nařízení.

Tradiční vánoční trhy v rámci Ústeckých Vánoc se budou konat na Lidickém náměstí. U stánků obslouží všechny zákazníky bez omezení, ale je zakázáno konzumovat na místě jídlo.

V městském obvodě Severní Terasa chtějí rozsvítit strom až ve středu 1. prosince. „Vánoční program jsme z důvodu covidových opatření zrušili. Rozsvícení proběhne 1. prosince za doprovodu ohňostroje. U stromku bude pouze živý betlém se zvířátky,“ uvedl starosta Jaroslav Šimanovský.

V Neštěmicích se lidé těšili na slavnostní rozsvícení s bohatým hudebním programem pro dospělé i pro děti, ale při současné situaci se pořadatelé i zde rozhodli pro zrušení akce.

Stejná situace nastala i v Chlumci, kde se strom rozsvítí 1. prosince. Plánovaný program a trhy by město ještě nezrušilo.

Ve Velké Březně se rozhodli slavnostní rozsvícení odvolat. „Stromek se u nás rozsvítí v sobotu 28. listopadu, ale bez doprovodných akcí,“ dodal starosta Karel Jungbauer.

Obyvatelé Trmic odstartují advent už v pátek 26. listopadu od 17 hodin. Návštěvníky potěší hudební vystoupení revival Iveta Bartošová a revival Queen.

Starostka města Jana Oubrechtová dodala: „Vzhledem k pandemickým opatřením jsme letos program hodně zkrátili. Zrušili jsme například tradiční mikulášskou nadílku pro děti. Balíčky se budou dětem rozdávat při rozsvěcení vánočního stromu.“

Na poměrně bohatý program se mohou naopak těšit obyvatelé Střekova, kde se strom rozsvítí v sobotu 27. listopadu. Akce začne od 16 hodin a vystoupí například zpěvák Petr Kotvald.

