Varnsdorfské Café Dlask muselo zdražit o dvě stě korun za kilogram. Zatímco loni tam lidé za krabičku oblíbeného cukroví dali 450 korun, letos to bude 650. „Bohužel, museli jsme. Je to vynucené. Vždyť prakticky všechny základní suroviny do cukroví extrémně podražily. Mouka stojí více než dvakrát tolik, máslo podražilo, cukr, a k tomu samozřejmě energie. Svítit musíme a trouby na něco také musí jet,“ vypočítává vyšší náklady majitel František Dlask.

Podobné je to i v Kavárně U Majdalenky v Benešově nad Ploučnicí. I tam lidé každoročně s oblibou chodí pro jejich výborné cukroví. Loni dali 450, letos zvedli cenu za kilogram na 650 korun. „Nemáme jinou možnost. Suroviny, energie, šlo to strašně nahoru,“ potvrzuje majitel Ladislav Chovanec.

Stejné to je i jinde v kraji. Znatelné zdražení, o stokoruny za kilogram, hlásí cukrárny ze všech koutů Ústeckého kraje. Vánoční cukroví pořídíte od 600 do 1200 korun za kilogram. Záleží na druzích, tedy použitých surovinách, balení i maržích.

Cukrárny se zároveň obávají, že výrazné zdražení ve spojení s tím, že lidé začínají všeobecně více šetřit, sníží zájem o jejich výrobky. „Určitě bude menší zájem. Lidé více šetří, budou asi objednávat méně,“ pokračuje Ladislav Chovanec. „Je zatím asi brzy to hodnotit, zatím lidé docela chodí. Podobně jako loni,“ dodává František Dlask.

Ušetřit není kde

Také domácí výrobny, tedy většinou ženy, které si pečením cukroví přivydělávají, šly s cenami letos znatelně nahoru. Zatímco loni se ceny v inzerátech pohybovaly od zhruba 400 korun do 1000, letos je to od 600 do 1200 korun.

„Kupujeme od známé takhle každý rok, má výborné. Loni jsme platili 500 korun za kilogram, letos to prý bude 750. Je ale opravdu výborné, navíc uspoříme spoustu času, takže si objednáme i letos,“ říká Jindřich Martínek ze Žatce. „Je to domácí a výborné. Kupujeme už několik let od stejné paní. Minule to bylo 490 korun, letos 650,“ přidává své zkušenosti Dana Staňková ze Žatce.

I domácí pekařky musely jít nahoru s cenami kvůli mnohem vyšším vstupním nákladům. „Všechno je dražší. Navíc suroviny nekupuji ve velkoobchodech, ale menších prodejnách, kde zaplatím víc,“ říká Kateřina z Mostu, která si pravidelně vánočním pečením přivydělává. Minulý rok měla kilogram za 550 korun, letos za 800. „Věřím, že i když je dražší, lidé zase přijdou,“ uvádí.

Mnohem nákladnější bude letos rovněž pečení doma. „Na energiích nic neušetříte, v troubě to prostě musí být stejně dlouho. Jedinou možností je už od teď obíhat obchody, sledovat slevy a nakoupit, když jsou suroviny levnější,“ radí domácí cukrářka z Mostu.