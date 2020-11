Ozdoby v obci prodávají už více než deset let. Každý rok mají jinou barvu. „Kromě našeho kostela se tam objevila už i škola, to jsou takové naše dvě dominanty,“ uvedla petrovická starostka Andrea Kortanová. „Z původně 200, později 250 kusů, jsme jich tentokrát objednali už 300,“ dodala.

Zájemci jednu ozdobu pořídí za sedmdesát korun. "Zakoupit je můžete buď na úřadu obce, a to v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin, nebo na pobočce Pošty Partner Petrovice, a to od dnešních 13 hodin," upozornil úřad v pondělí 9. listopadu.