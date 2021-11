Na loučce před úřadem poblíž Laguny teď stojí menší smrk ze Střížovic. Začátkem tohoto týdne je úřad dozdobí a nasvítí, aby se tradičně staly dominantami vánoční výzdoby Severní Terasy.

Manipulaci s mohutným telnickým smrkem sledovaly poblíž základní speciální školy i maminka a babička malého Tomáše, žáka této školy. „Je to zajímavý zážitek, prožít to, když už jsme teď tady,“ shodly se dámy. Viděly, že to dopravce s mohutným stromem nemá snadné. Projet s vánoční dominantou, prokličkovat až na místo určení uprostřed parku na sídlišti Severní Terasa, tradičně ucpaným parkujícími automobily, byl i pro zkušeného řidiče oříšek.

FOTO: Adventní čas je tady. Pochlubte se vaším adventním věncem a inspirujte

Upevňování vánočního osvětlení nedaleko něj si pak užívali mnozí, také děti z mateřinky na Terase. „Před chvílí jsme šli okolo. Děti byly nadšené, když viděly, jak se pohybují muži v kombinézách na jeřábu a plošině, jak tam natahují osvětlení. Ani já to nevídám často, to není jako si doma vánočním řetězem nasvítit balkón,“ pochvalovala si jedna z učitelek školky.

Podobně spokojené byly dvě tety s dětmi z blízkých jesliček. Jejich dětičkám v kočárcích jen zářily oči.