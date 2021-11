"Dnes jsme stánek neotevřeli vůbec, jelikož se nám na jeden den opravdu nevyplatí všechno připravovat, lidí tolik není a opatření jsou jasná," uvedl jeden ze stánkařů.

Jiní se však toho nebáli a snažili se do poslední chvíle něco prodat. "Lidí tu je asi i víc, než jsem čekal. Není to sice tolik jako v minulých letech, ale čekal jsem míň," dodal pan Burdel ze stánku Tokajka.

VÁNOČNÍ ANKETA: Vybíráme letošní nejkrásnější vánoční strom Ústecka

"Je to hrozné, co se tu děje, spousta stánkařů má nakoupené zásoby a teď neví co s nimi. Jsem naprosto rozhořčený a ne jen já, tyhle restrikce ze dne na den jsou absolutně nepochopitelné! Stánek Tokajka patřil každoročně ke stánku s nejdelšími frontami, jejich svařené víno bylo vždy vyhlášené.

Okolo páté hodiny se na Lidickém náměstí rozsvítil i vánoční strom a přišla hrát kapela. V šest hodin se stánky zavřely. Také na Kostelním náměstí byla většina stánků zavřená. Tady to ale lidi neodradilo a rádi si pochutnali třeba na langoši nebo si šli koupit adventní věnec.