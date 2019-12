„Okolo bylo hodně místa. Říkal jsem si, že by bylo dobré to nějak zkulturnit a nasadit tam stromky. Ony ty stromy byly krásné, dvoumetrové, tak mě napadlo, že je můžeme prodávat jako vánoční a osázeli jsme zbylé volné plochy,“ popsal Levý, jak vznikla plantáž s vánočními stromky.

Než vyroste ze sazeničky stromek, který se dá uříznout, chvíli to trvá. U smrku je to osm let, u jedle okolo deseti let. Na plantáži je k mání smrk ztepilý, pichlavý a stříbrný, jedle kavkazská a jiné druhy, borovice lesní a černá. „Já dávám přednost stříbrňákům, protože vydrží déle než jedle a rozhodně v místnosti víc voní,“ popsal Levý.

Karel Horký