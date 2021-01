Vyhozené vánoční stromky zamíří v Ústí nad Labem do kompostárny. Jejich odvoz začne ve městě v pondělí 11. ledna, lidé je mohou odstrojené odkládat k popelnicím.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

"Svoz vánočních stromků proběhne ve dvou kolech. Od 11. do 15. ledna a od 18. do 22. ledna. Stromky budou sváženy odděleně, svozové vozidlo bude sbírat pouze vánoční stromky, které pak budou odváženy do kompostárny, kde budou dále zpracovány na kompost," informovala Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.