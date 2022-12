Klobásová klasika

Po příchodu na Lidické náměstí hned "na první dobrou" upoutají pozornost tři stánky - první je obložený barevnými sladkostmi, druhý plyšovými hračkami, kožešinovými dekami i oblečením, třetí stánek je plný pohlednic a po prohlédnutí zanechá minimálně alespoň dojem originality. Ostatní, ať už s klobásami, vínem, svařákem, langoši a dalšími jsou více či méně standardem, který moc nevybočuje ze stánkové klasiky. Prodejci se většinou snaží, seč mohou, aby prodali. Není jich nijak mnoho, proto některé Ústečany mrzí, když najdete dopoledne některé zavřené.

„Já mám tento týden odpolední a před svátky na mě taky vychází. Škoda, že na to prodejci nemyslí. Tadyhle Tokajka má zavřeno, viděla jsem je na Facebooku a chtěla jsem si něco od vína koupit,“ postěžovala si Ústečanka, která se představila jako Aneta. Prohlížela si zrovna stánek s plyšáky a doslova se nad jejich roztomilostí rozplývala. „O to víc mne štve, že tadyhle mají zavřeno. Jmelí je ale super, bylo z čeho vybírat. Je to malé, komorní, ale mně to asi stačí, nejsem náročná,“ zasmála se, než vyrazila s malým synem ke „kolotočovému“ vláčku.

Kolem stánků sice bylo živo, ale přeplněno nebylo. „Je dopoledne, lidi jsou v práci. Kolem čtvrté tu je živěji. O Vánocích se tu s dětmi určitě stavím, mně se to líbí, ale rozhodně by to někdo mohl příští rok zase vymyslet jinak, originálněji. Co třeba soutěž o nejlepší vánočku, nebo tak něco? V Drážďanech dělají obří štolu. Chtělo by to, aby radnice věnovala Vánocům víc pozornosti jako v Drážďanech. My to přeci taky umíme,“ zamyslel se další Ústečan Jaroslav Ševčík ze Stříbrníků.

Názory se různí

I na sociálních sítích najdete stejně rozporuplné názory komentující slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby. „Za mě fůra lidí, málo přenosných toalet a hlavně bez ohňostroje. Vzadu nebylo pořádně slyšet, reproduktor měl být aspoň ještě někde u divadla. Za naši rodinu nic moc. Tohle byl fakt děs. S dětmi jsme tam šli, aby opravdu bylo super zahájení a po dvou letech h…,“ rozčiloval se v diskusi Ústečan Antonín Hejský. Naopak Ústečanka Lenka Novotná to vidí jinak. „Za mne spokojenost, moc jsme si tu předvánoční atmošku užili. Děkujeme,“ napsala ve stejné diskusi.

Sami prodejci říkají, že jim předvánoční čas přijde slabší, ale že je to teprve začátek. Podle jejich slov nezdražili jako třeba v Praze nebo Brně, kde si dle svědectví dáte klobásu za 180 korun. Loni po covidu prý ale lidé byli mnohem nadšenější z toho, že mohou zase na hromadné akce. V Ústí se dá občerstvit i za cenu kolem stokoruny.

Například David Procházka, který jinak provozuje ještě restauraci na hradě Střekov, nabízí na náměstí bombardino, horkou čokoládu, kari bratwurst, hotdog se zelím a další občerstvení. „Na svařák a horkou medovinu je exkluzivita, aby to nenabízel každý,“ vysvětlil. Co se návštěvnosti týká, na akce to je prý lepší než v běžný den. „I paní odvedle říkala, že jí to přijde slabší než loni. Ale na rozsvícení stromku tu bylo narváno, nedalo se hnout,“ vylíčil.

Akci město vyhodnotí

Město chce projekt Ústecké Vánoce vyhodnotit a rozhodnout, jak to bude dál. Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha bylo velmi těžké naplnit kapacitu stánků. „Řada z nich tuto činnost během pandemie raději opustila. Rozsvícení se mi líbilo a většinou jsem kolem sebe slyšel kladné reakce. Ale je pravda, že zazněly výtky, že se na Lidickém náměstí nedá hnout. Ale na Lidickém náměstí je lepší atmosféra než na Mírovém náměstí. V každém případě skončila čtyřletá smlouva a my musíme projekt vyhodnotit, řada věcí půjde vylepšit. Myslím, že všichni dělali maximum, aby se to povedlo. Jsme teprve na začátku, program je až do svátků, myslím, že jsme jedno z mála měst, které udržuje oslavy celé čtyři týdny,“ poznamenal.

Podobně to vidí i šéf organizátorské firmy Jaroslav Pém. „Polovinu času byl covid. Nejdřív jsme mohli, pak zase nemohli. V každém případě nás hodně lidí odmítlo, protože si našlo jinou práci, nemluvě o financích, které dneska stojí vystoupení umělce a jeho doprava k nám. Ale oslavy jsou teprve na začátku a určitě je stále na co se těšit,“ dodal.