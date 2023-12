Klobásku si tu dáte kolem 120 korun za kus. Paprikovou, bílou bavorskou, pálivou pikantní. K tomu chleba, nakládanou zeleninu, hořčici a křen. Kdo má chuť, sáhne po svařeném víně mnoha příchutí, jeho cena se drží na šedesáti korunách. Horká medovina přijde na stejný peníz, podobně jako langoše, dle druhu od stokoruny, přes sto dvacet až ke sto padesáti korunám. Horká čokoláda přijde na sedmdesát, bombardino na stokorunu. Kofola a cola na čtyřicet, plechovková na třicet. Ceny jsou u stánků buď rovnou stejné, nebo hodně podobné, a pokud se liší, je to kvůli různé velikosti.

VIDEO: Stovky lidí čekaly na Santa Clause. Do Ústí dorazil vánočním kamionem

„No, nejsem tím moc nadšená. Chápu ale, že se to stánkařům musí rentovat, jinak by sem nepřišli. Náladu si tím pokazit nedám, i když mne trochu mrzí, že se za ty peníze, které si mohu dovolit utratit, moc nerozšoupnu. Na klobásu ale mám,“ řekl o tom například Ústečan, který se představil jako Josef Šrámek. „Jsem čerstvě v důchodu, takže musím víc šetřit, ale výstavu betlémů, vánoční trhy a Mikuláše si ujít nenechám,“ smál se.

Námětem hovorů u stolků kromě rodinných drbů a klepů o kamarádech byly i vánoční trhy. Lidé je srovnávali s těmi z let minulých a shodli se jednak, že co do stánků toho nového moc vymyslet asi nejde, ale že to, co dělá vánoční trhy svátečními, je především výzdoba a doprovodný kulturní program. „Já jsem tady byl navečer fotit a moc se mi to líbilo. Ale když čtu občas na Facebooku ty komentáře, mám pocit, že těm lidem se prostě nikdo nezavděčí. Ta světla, atmosféra, nebo program je docela v pohodě, mě se to třeba líbí. Je přece na lidech, jaký si to náladou udělají,“ rozohnil se například jeden z návštěvníků, jménem Pavel, nad horkou medovinou.

FOTO: Panečku, to bývaly zimy! Podívejte, i v Ústí se dalo na ulici sáňkovat

„Mě tyhle internetový hejty lezou fakt na nervy a radši se jim vyhýbám, ale tady Mirka mi je vždycky škodolibě přečte,“ ukázal na svou přítelkyni. Na Lidickém náměstí se zastavili během nákupů dárků a podle jejich slov sem lidé chodí hned od rána, kdy stánkaři začnou otevírat.

Sami prodejci při dotazech na ceny krčí rameny. Prostě doba je takové jaká je a vstupy jsou drahé. „Lidi jsou ale fajn, v pohodě. Vůbec nejsou protivní a jsem za to rád,“ poznamenal mladík, obsluhující zákazníky u stánku s pečivem od známé ústecké pekárny. O pár kroků dál, mladá blondýnka ve stejné roli, přijela prodávat zdáli. „Mně se tu docela líbí, máte tu pěknou přírodu. Lidé jsou milí,“ odpovídala nesměle. Další prodavači mluvili vesměs stejně, ochotně, ale spíš uspěchaně. Přeci jen bylo znát, že tu nejsou na povídání, ale za obchodem, který je živí a šatí.

Komornější atmosféru mají trhy u Fóra, na náměstí kostelním. Sortiment je stejný, prodejci usměvaví, kolotoč tu také mají, k tomu betlém. Komu by nestačil, může zaskočit do kostela se šikmou věží na výstavu.

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!Zdroj: Redakce