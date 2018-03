Vaňovští se bojí, že sesuv u vodopádu nebude poslední

Ústí nad Labem - Město pracuje na přípravě sanace utržené skály. Nejdříve opraví turistickou stezku.

Dva týdny by mělo trvat zprůchodnění zavalené stezky u Vaňovského vodopádu, kde se před několika dny utrhl blok skály nad rozcestím k vyhlídce na Vrkoči. Poté chce ústecký magistrát opravit i poničené opěrné zdi a povrch stezky.

HLEDAJÍ DODAVATELE

Opravy mohou podle magistrátu začít, až ustanou mrazy a až najde dodavatele. „Náklady lze těžko odhadnout, neboť nemůžeme zjistit rozsah poškození opěrných zdí pod závalem. Teď hledáme vhodnou odbornou firmu, která práce provede,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová s tím, že větší balvany jsou velmi těžké.

Výletníky informuje magistrát o zavalení stezky na svém webu, varovnou ceduli umístí i na turistickou trasu, a to s upozorněním, že k vodopádu lze dojít z obou směrů, ale jen se zvýšenou opatrností. „Budeme informovat i o opravě stezky,“ slíbila mluvčí Macová.

Místní lidé však varují, že k vyhlídce by se turisté raději pouštět neměli. Július Béreš ze spolku Občané Vaňova vysvětlil, že bezpečně lze dojít jen k poškozené lávce. „Od lávky je toho vidět poměrně dost. Ale pouštět se přes ni vidíme jako dost nebezpečný podnik. Sanace vůbec nebude jednoduchá,“ poznamenal.

Sám prý s obavami sleduje zdejší nepříliš stabilní svahy a hlavně Alžbětin vrch s vyhlídkou. V roce 2013 ohrozil domy pod ním sesuv, který bylo nutné zajistit opěrnými zdmi. „Ulomil se kus skály a sunul před sebou jílovitou vrstvu. Když se nahromadila a promokla, utrhlo se to. Tady to bývá častý jev. Žijeme pod neustálým tlakem,“ upozornil Július Béreš.

Geoložka a mineraložka Zuzana Vařilová z ústeckého muzea dala místním za pravdu, ač s poznámkou, že Česká geologická služba (ČGS) sleduje České středohoří velmi dlouho a dopodrobna.

NEJRIZIKOVĚJŠÍ OBDOBÍ

„V šedesátých letech tu došlo ke katastrofickému sesuvu. Určitě by ale v této lokalitě nebylo od věci, kdyby ji prohlédl někdo, kdo tomu opravdu rozumí, a zpracoval by odborný posudek. Abychom věděli, co od ní můžeme očekávat,“ navrhla Vařilová s tím, že právě jarní období, kdy taje sníh a střídají se teploty, bývá nejrizikovější.

Podnět mohou dát místní lidé geologické službě prostřednictvím její webové stránky, případně tu lze vyhledat informace v takzvané Databázi svahových nestabilit ČGS. Ta v mapové aplikaci skutečně uvádí řadu sesuvných území na svazích ve Vaňově.

O prohlídce svahů s geologem hovořil i místostarosta centrálního obvodu Karel Karika. „Ale odborný posudek by se asi musel zpracovat pro celý svah. To by nebylo jednoduché. Věřím, že geologové mají tuto oblast pod drobnohledem, celé to území je nestabilní a se sesuvy se tu počítá,“ uvedl.

Na místo v průběhu tohoto týdne vyrazil zastupitel obvodu Karel Punčochář, který je zároveň činovníkem Klubu českých turistů.

„V zájmu zachování bezpečnosti nedoporučuji tuto trasu nezkušeným a rodinám s dětmi. S velikou opatrností jsem překonal zával a došel na vyhlídku na Vrkoči. Cesta dále od vodopádu na Větruši už byla bez problémů, sice místy bahnitá, ale průchodná,“ dodal zastupitel Punčochář. Řada Ústečanů má v paměti sesuv na svazích zámečku Větruše. V roce 2007 se tu zřítila část teras.