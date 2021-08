Pandemie zasáhla restaurace, kuchaři i servírky utíkají jinam. I proto zasévají profesionálové semínka lásky k vaření už u dětí.

Kurzy vaření pro děti pořádají v Ústí | Foto: archiv Gastrotechno Group

„Nenechávejte děti sedět u počítače. Vařečka, zástěra, zelenina a šup do kuchyně!“ K tomu vyzval na Facebooku Ladislav Pertl. Rodičům tím dával vědět o soutěži o nejlepší salát, kterou pro mladé od 8 do 16 let vypsal. A to pod hlavičkou litoměřické střední školy, kde učí vaření. Pertlův status sice vypadal jako další z řady veselých hlášek na sociální síti, v jejím stínu je ale obava, že školáci už nebudou chtít do gastronomických oborů. A to proto, že je už déle zjevné, jak právě gastroprůmysl dostává v pandemii na frak.