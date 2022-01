Nové reproduktory na sloupech veřejného osvětlení nahradily tlampače, na které byli lidé zvyklí. Každou první středu v měsíci se z nich spustí zkušební signál. Dnes krátce po 12. hodině zazněl poprvé i s přáním Ústečanům do Nového roku.

Součástí celého souvisejícího systému VISO je povodňová detekce na tocích nebo srážkoměr, který upozorní na nenadálé přívalové deště. Systém byl v Ústí vybudován s dotačními penězi Evropské unie, pokryly 20 milionů nákladů z celkových třiceti.

Žlutý Střekov. Výrobce olejů měl potíže s filtry, barevný prach pokrýval ulice

Oproti předchozímu zastaralému systému, který zahrnoval jen kolem tří set analogových hlásičů, jich je dnes na sloupech veřejného osvět-lení 681 digitálních. K nim je připojeno 1 731 reproduktorů.

Primátor Petr Nedvědický by byl rád, kdyby město systém nemuselo využívat pro krizové situace. Ale jistota je jistota. „Jakákoli informace se dostane i do posledního koutku města, občas reproduktory možná i zahrají,“ slíbil primátor.

Podle Nedvědického se Ústí s VISO dostalo do 1. ligy, obcí s takovým systémem je poskrovnu. „Celé město je pokryté, neslyšel jsem, že by to při nějakých zkouškách nefungovalo,“ pochválil náměstek primátora Pavel Tošovský.

Nový hlásič s reproduktory před magistrátem.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Za novinkou stojí kladenská firma Colsys, zabývající se varovnými systémy už kolem deseti let. Zajistila jimi několik malých obcí a velkých měst včetně Olomouce. VISO vyvinuli třeba pro případ povodní, požárů nebo teroristického útoku.

Co může z reproduktoru zaznít, přiblížil ředitel firmy Josef Kutil. „Pokyny, co by měli lidé dělat. Hasiči mají při evakuaci jiné starosti než všem říkat, do jakého autobusu jít,“ popsal Kutil. Se systémem budou intenzivně pracovat lidé z krizového řízení města i strážníci.

VISO má autonomní strukturu, je tedy nezávislý na mobilních operátorech. Měl by být odolný i vůči blackoutu. Specialitou pro Ústí je 8 LED výstražníků po obvodu Spolchemie, informujících projíždějící řidiče o případné havárii v chemičce.

Násilí i podvody. Severočeská justice se loni nezastavila, trápí ji prostory

Podobné speciality si jiné obce od Colsysu neobjednávají. „Teď jsme je instalovali do Unipetrolu v Litvínově,“ zmínil Kutil. Ústí mělo i další unikum. Kvůli členitému terénu tu museli instalovat několik zesilovačů signálu.

Obousměrný systém VISO má zpětnou vazbu, operátoři tedy vidí, jestli funguje. Jednou z jeho zásadních výhod je, že se zlepší srozumitelnost řeči z reproduktorů. Ústečané to mohli slyšet na vlastní uši ve středu 5. ledna při zdravici.