Včelařům vadí příliš mnoho nováčků i špatná legislativa

Ústecký kraj - V Ústeckém kraji bylo loni 16 případů včelího moru. Na vině je i nedostatečná péče o chovy.

Podle některých až zbytečně démonizovaný včelí mor, falšování medu, převčelené oblasti, špatná legislativa nebo absence zákona o včelařství. To byla hlavní témata semináře v Mostě, při kterém včelaři z celého kraje diskutovali o hlavních problémech svého oboru. Varují před tím, že pokud nedojde ke změně, včelařství se nenávratně promění.

„Co se týká zákona o včelařství, který u nás není, tak se stačí podívat k sousedům do Německa nebo do Rakouska, kde funguje a je dobrý. Nemá cenu vymýšlet něco, co už vymyšlené je,“ prohlásil majitel včelí farmy Jan Kolomý.

Požadovaný zákon by mohl například regulovat nárůst počtu včelařů. „Nárůst je ohromný. Každý si myslí, že je strašně jednoduché zbohatnout z prodeje medu. To spolu se špatnou legislativou, která okolo toho je, dělá ty největší problémy,“ poznamenal tajemník Spolku Krušnohorských Včelařů z Lomu u Mostu a dlouholetý chovatel včel Petr Táborský s tím, že v minulosti včelaři vůbec nevěděli, co je to mor včelího plodu, zatímco dnes je území regionu z větší části zamořené.

„Včelaření je tak na pokraji svých možností,“ dodal Táborský.

"Půjdeme do kytek"

Lomský chovatel není jediný, kdo se netají chmurnými vyhlídkami. „Já jsem sice založením optimista, ale pokud bude náš obor pokračovat tak, jak to je teď, tak půjde včelařství do kytek,“ přidal se Jan Kolomý.

Podle ministerstva zemědělství jsou už připravené změny v legislativě, které podmínky včelařství upravují. Kdy však vejdou v platnost, zatím není jasné.

Pokud včelstvo napadne včelí mor, postupují včelaři nekompromisně. Foto: Jiří Kopáč

Velkým tématem semináře byl mor včelího plodu. Podle některých chovatelů jde o démonizovanou záležitost, všichni však připouštějí, že pro chov včel znamená značné nebezpečí a včelařům způsobuje nemalé ekonomické ztráty. V případě vzniku nákazy totiž musí majitel spálit nemocná včelstva nejen v ohnisku nákazy. Musí zlikvidovat i další, která se nacházejí v ochranném pásmu vymezeném veterináři.

Mor včelího plodu Jde o závažné onemocnění včelích larev. Nemoc způsobuje bakterie Paenibacillus larvae. Její odolné spory přežívají v půdě i mnoho desítek let a způsobují dlouhodobé zamoření oblasti nákazy. Mor je důsledkem nedostatečné péče o včelstva, u volně žijících včel se totiž téměř nevyskytuje.

Krajská veterinární správa loni v Ústeckém kraji odhalila celkem 16 ohnisek nákazy moru včelího plodu. Po šesti ohniscích bylo na Mostecku a Litoměřicku, čtyři pak na Děčínsku. V roce 2016 nebylo v kraji ani jedno ohnisko, v letech 2014 až 2015 dohromady tři, a to na Děčínsku.

Veterináři nákazu sledují

Nákaza včelího moru se podle poznatků veterinářů šíří zejména přenášením a používáním včelařských pomůcek a příslušenství z nedůvěryhodných zdrojů.

„V případě zjištění nestandardní situace ve včelstvu není dobré pokoušet se o vlastní řešení. Podezření by měl včelař neprodleně nahlásit na příslušnou veterinární správu,“ varovala ředitelka Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy Ústeckého kraje Lenka Hanušová a dodala, že správa v současnosti na osmi místech v kraji sleduje, zda se tam výskyt moru včelího plodu potvrdí.

V Ústeckém kraji je registrováno na 340 včelařů. Kraj jim každoročně poskytuje dotace a provádí kontroly žadatelů. Jejich počty ale regulovat nemůže.

„Dochází k fyzické kontrole včelaře tak, aby plnil podmínky programu,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Monika Zeman. Loni Ústecký kraj poskytl včelařům dotace ve výši více než šest milionů korun.