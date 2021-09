Následující den, 3. září jsem si spravil fotbalovou náladu v Trmicích, kde se už posedmé utkaly staré gardy. Možná, že někdo řekne, že srovnávám nesrovnatelné, ale já si myslím své. Hrálo se také s kulatým míčem na zeleném pažitu, soupeři byli fyzicky i ekonomicky vyrovnaní, rozhodčí byl přesný, diváci nároční. Tihle borci fotbal prostě milují, někdo v Trmicích začínal, někdo končil.

Sestavy jednotlivých mužstev se losovaly, nikdo předem nevěděl, zda navlékne zelený, nebo modrý dres. Mezi skupinkou pořadatelů byla i Marcela Beránková. "Letos máme černá trička, zemřel náš dlouholetý rozhodčí Alexandr Horvát, všichni ho měli rád. Ten nám bude chybět," konstatovala tiše a k focení týmů přinesla jeho fotku.

Hrálo se dvakrát čtyřicet minut, k vidění byly perfektní brankářské zákroky, vytříbená technika i férová gesta. Modří sice vyhráli vysoko 7:2, ale do kabin odcházeli všichni spokojeni. Po dvou letech se zase setkali kamarádi, kterým fotbal stále chutná.

Když vešel do klubovny štíhlý muž se stříbrným přelivem, hned ho všichni poznali. "To je přeci pan učitel Přemek Kadleček," ozvalo se u prvního stolu. Pod policemi s poháry seděli tři zkušení muži, dohromady nasbírali 217 let. "Tady jsem začínal jako žáček, v dorostu jsem si vyzkoušel trávník na Armě, na vojně jsem hrál v Brně, končil jsem v šedesáti v Trmicích," svěřil se Josef Javůrek. Jeho starší bratr Vratislav Javůrek zavzpomínal na dorostenecké výkony v Chemičce Ústí a výběr talentů v Třeboni. "To mi bylo sedmnáct, hrál jsem levého beka a testy jsem dělal s Bouškou, Ciprem a Vejvodou. Na vojně jsem hrál v Budějovicích, končil jsem také v Trmicích. Poslední utkání jsem odehrál v Mojžíři (43)," konstatoval tiše a předal slovo tomu třetímu u stolu.

"Dnes hrát nebudu, bolí mě kolena. Také jsem tady začínal jako žák. Dost dlouho jsem hrál za Chemičku Ústí. V roce 1975 jsme hráli přátelák na Bohemce a vyhráli jsme tam 4:3. Sice nehrál Panenka ani Dobiáš, ale byl to moc cenný skalp. Dal jsem vítězný gól," s úsměvem flekoval Miroslav Petr.

Někdo se přišel jenom podívat, někdo obul kopačky a pohladil trávník. Nejstarším hráčem byl asi Josef Javůrek (72). Následovala přátelská rozprava u grilu, nechyběly košilaté vtipy a studené pivo. V Trmicích tentokrát vyhráli všichni.