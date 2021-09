Předposlední zastávka turné Dotkni se Lucie čeká stejnojmennou českou kapelu ve čtvrtek 16. září v Ústí nad Labem. Lucie vystoupí v letním kině od 20.20 hodin. Vstupenky jsou k dostání na webu lucie.cz a pohybují se od 799 do 1499 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.