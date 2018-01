Ve volebním roce se obce a města na Ústecku pořádně rozšoupnou

Ústecko - Zastupitelé obcí a měst na Ústecku schválili rozpočty a připravují investice.

Ve volebním roce 2018 se obce a města na Ústecku pořádně rozšoupnou. Jejich političtí zástupci posvětili rozpočty a z městské kasy chtějí napumpovat nemalé investice do zvelebení veřejného prostranství i do zlepšení života svých obyvatel. Kompletní čísla vyvěsily radnice na své úřední desky.

ROZDÍLY VYROVNAJÍ Z REZERVY

Například krušnohorská obec Tisá bude mít rozpočet s výdaji přes 22,8 milionu a příjmy 20,1 milionu. Téměř pěti miliony zalepí Tisá silnice a opraví chodníky.

„Dalších zhruba 700 tisíc dáme na kamerový systém, nové webové stránky, mobilní rozhlas a informační systém pro turisty. Neopomněli jsme ani naše spolky a kulturní akce. Daňové příjmy od státu se velmi navýšily, i proto je rozpočet nejvyšší v historii,“ uvedl starosta Tisé Jiří Jandásek.

Rozdíl vyrovnají rezervami z minulého období, stejně jako obec Libouchec ležící v údolí Jílovského potoka. Tady se zase zastupitelé dohodli na rozpočtu s příjmy 31,3 milionu a výdaji 49 milionů.

„Za nejdůležitější investice pro letošní rok považuji opravu zdravotního střediska a zázemí pro výjezdovou jednotku našich dobrovolných hasičů, výstavbu nové silnice do obytné zóny Lány a pořízení traktorového nosiče a štěpkovače,“ vypočítal starosta Libouchce Jiří Bolík.

Desítky milionů utratí rovněž v Trmicích. Do městské pokladny jim přiteče 66,2 milionu a vydají celkem 81,8 milionu. I tady budou dokončovat opravu budovy zdravotního střediska, ale i městského sportovního klubu.

„Zahájíme opravu části parkových cest v zámeckém parku a zlepšíme bezpečnost před základní školou, kde plánujeme postavit nový přechod pro chodce. Vybudujeme také parkoviště za budovou radnice,“ podotýká starostka Trmic Jana Oubrechtová.

OPRAVA VENKOVNÍHO AREÁLU NA KLÍŠI

Ani krajské Ústí nad Labem nezůstává pozadu. Finanční koláč počítá s příjmy 1,682 miliardy a s výdaji ve výši 1,899 miliardy. K největším investičním akcím se řadí například oprava venkovního areálu plavecké haly Klíše včetně projektové dokumentace za 53,3 milionu korun či výstavba přepážkového centra magistrátu za 30 milionů korun. A utrácet mohou začít i jednotlivé ústecké obvody.

Kupříkladu na Severní Terase mají vyrovnaný rozpočet, příjmy i výdaje jsou 49,6 milionu korun.

„Plánujeme investici do nového centrálního prvku na dětském hřišti v parku, kde na něj naše radnice obdržela účelově vázanou dotaci z magistrátu města ve výši 2,5 milionu korun. V našem rozpočtu na investice finance nejsou, stejně jako předchozí roky. Rádi bychom investovali do budování nových parkovacích míst, ale současný územní plán to neumožňuje,“ podotkla starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

A podobně hovoří i místostarosta centrálního obvodu Karel Karika, kde očekávané příjmy jsou 55,6 milionu, výdaje 67,9 milionu.

„Obvody jsou podfinancované. Peníze, které centrálnímu obvodu magistrát přiděluje, stačí pouze na údržbu,“ sdělil Karika. Obvod centrum tak plánuje hlavně opravy chodníků, výstavbu dětských hřišť, nová parkovací místa, ale třeba i demolici šaten fotbalového hřiště Božtěšice.