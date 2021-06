Vedro ani těžké překážky běžce neodradily. Sportovci závodili na Severní Terase

Člověk by si řekl, že v tom hrozném vedru jen blázen navlékne na tělo startovní číslo a vyrazí do parku na záludné překážky. U Laguny to bylo jinak! V sobotu 19. června vyrostl přes noc na Severní terase mobilní sportovní areál, kam mířily stovky nadšenců.

Ústečané vyrazili na překážkový běh. | Foto: Miroslav Vlach

Poprvé v Ústí nad Labem se konal otevřený překážkový běh Semtex Urban Challenge 2021. Moderátor Jan Jirkal neúnavně bavil zástupy propocených triček, fronty u registrace nebraly konce, všichni se fotili u překážek, někdo se pral se závažím na laně, aby dostal originální masku, časomíra ladila cílovou rovinku. V první vlně měli být ti nejlepší, po patnácti minutách startovali další a další. Šanci dostaly i děti. Nejrychleji proběhl pětikilometrovou trať s překážkami borec se startovním číslem 1000, Jan Vladyka (23:02). Obdiv zasluhují všichni, především ženy a dívky. Těch tam bylo možná víc, jak mužů. Každé vlně předcházela rozcvička, zkušené týmy se předháněly v originalitě, Děčín měl i svou vlajku. Žluté dresy domácího týmu " Už tam budem " byly vidět všude, houževnatý Pavel Gondek podobnou akci už zažil před dvěma roky. Ochotně se podělil o zkušenosti. "Stejné překážky byly v Bohnicích, to ale nebylo takové teplo. Člověk si musí správně rozložit sily, aby někde nezazmatkoval. My neběháme na rekordy, chceme si to užít. Klidně počkám na kamaráda, když se někde zapomene. Samozřejmě ten konec je náročný. Kovová stěna s pneumatikami vyčerpá trénovaného chlapa, holky byly úžasné," tvrdil usměvavý Pavel. FOTO: Češi do toho! V ústeckých hospodách se fandilo českým fotbalistům Přečíst článek › Závodníci po startu zaběhli do školy, kde je čekaly záludné pohyblivé válce, proběhli autobusem, překonali popelnice, protáhli se plastovou překážkou, přeskákali odstavená auta, plazili se pod sítí, ručkovali, lezli do výšky, skákali po schodech a podobně. V cíli je čekala vodní mlha a speciální medaile. "Prosím vás, můžete mou fotku vygumovat. Manžel by se zbláznil, kdybych byla v novinách. Před rokem jsem měla náběh na infarkt, doktor mi doporučil pravidelné procházky. Vytáhly mě sem kamarádky ze školy," žadonila uřícená dáma. Ohromný Josef z Krupky (195 cm /180 kg) se těšil na svou další šanci, podobných akcí už zažil víc. Martin Zikmund měl sice berle, ale nic ho nemohlo od startu odradit. "To si nenechám ujít, vždyť je přeci krásný den," usmál se do kamery a ukázal své číslo 118. Všichni mu drželi palce! Miroslav Vlach