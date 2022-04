Na trzích si děti mohly malovat na perníky ve tvaru vajíček, nechat si pomalovat obličej a nebo si zahrát jednu z připravených her. Nechyběl ani kolotoč nebo mašinka a (nejen) děti si oblíbily králičí dekorace, u kterých se mohly vyfotit. Dospělí si mohli dát odpolední svačinku ve formě dobrého pití (alko i nealko) a nějaké té klobásy, langoše nebo kukuřice.

Trhy zde probíhaly od pondělí do čtvrtka a účast byla hojná. "Je to tu krásné, líbí se mi jak jsou tu lidé veselí, je krásné počasí a jídlo tu je také dobré," řekl jeden ze zahraničních návštěvníků. A my budeme doufat, že se takových akcí bude konat více.