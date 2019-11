Zoologická zahrada v Ústí přišla o plné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Pokud ho nezíská zpět, nejenže už nebude mít možnost pokračovat v chovu orangutanů či slonů, ale mohla by přijít i o poslední vzácná a atraktivní zvířata, která má.

O plné členství přišla po neúspěšném kontrolním screeningu, který asociace provádí. Teď spadla do dočasného členství, a pokud neuvede pochybení do pořádku, může ho ztratit úplně. Jak vysvětlil ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, který usedá ve vedení EAZA, ztrátou členství by se ústecká zoo vyřadila ze společenství špičkových evropských zahrad. „To by byl velký problém a znamenal by zásadní pokles úrovně. Řada zvířat, včetně těch návštěvnicky atraktivních, by se pro Ústí stala nedostupnou,“ varoval.

Členství v EAZA šetří zoologickým zahradám nemalé peníze a řadu problémů. Umožňuje být součástí záchranných chovatelských programů, v jejichž rámci členové získávají zvířata zdarma a zároveň pro ně mají zajištěný odbyt. Naopak nebýt členem znamená, že se k většině vzácných druhů vůbec nedostanou.

Ředitel ústecké zoo Roman Končel zatím nechtěl zprávu komentovat. „Máme teprve čerstvou zprávu z EAZA. Nejprve si ji necháme kvalifikovaně přeložit a příští týden o tom vydáme tiskovou informaci,“ řekl.

Podle zdrojů blízkých k ústecké zoo má její personál povědomí o pozastaveném plném členství v EAZA přibližně půl roku. Na veřejnosti se o tom špitá už zhruba měsíc.

Na sociální síti Facebook lidé dokonce na jednom z profilů ústeckých zájmových skupin široce citují z odůvodnění ukončení pracovního poměru podaného bývalou zooložkou ústecké zoo Ilonou Pšenkovou, který se mimo jiného týká evropské asociace: „Nesouhlasím s neseriózním vystupováním(…) vůči (…) organizacím, jež jsou členy evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA),“ píše.

Vedení města podle vyjádření náměstkyně ústeckého primátora Věry Nechybové (UFO) ještě nemá kompletní zprávu EAZA k dipozici. „Doposud jsme nebyli plně informováni. Máme pouze předběžné informace, že pavilony pro orangutany jsou ve stavu nevhodném pro chov lidoopů. Ředitel Končel nás informoval, že výstupem zprávy bude nejspíš toto zjištění a že nám pozastavení plného členství hrozí,“ upřesnila náměstkyně.

Opozice si ovšem servítky nebere a volá po odvolání stávajícího vedení zoo. Třeba zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí). „Desítky pochybení zjištěných loni magistrátní kontrolou i rozhodnutí EAZA dokládají, že zoo je v personálním i odborném rozkladu. Považuji za nutné vyhlásit konkurz na nového ředitele,“ dodal.