Policejní stanici by do centra obce chtělo přestěhovat nové vedení Velkého Března. „Svou“ policii sice má, alespoň podle názvu, ta ale sídlí ve vsi Valtířov. V minulosti o tom už policie i zdejší radnice jednaly, ale ne příliš úspěšně.

V jiné situaci je více než dvacetitisícová Severní Terasa. Tady bývalo policejní oddělení dlouhá léta ve Svojsíkově ulici, ale v rámci úsporných opatření bylo před více než pěti lety uzavřeno. I tady by byla radnice ráda, kdyby se sem strážci zákona vrátili.

Starosta Velkého Března Karel Jungbauer považuje stálé oddělení za velký přínos. Ať už z psychologického hlediska, nebo toho bezpečnostního a preventivního. „V případě potřeby to znamená v podstatě možnost okamžitého zásahu. Takto je tu určitá prodleva, než dorazí z Valtířova, případně ze Střekova,“ upozornil starosta.

Zdejší tajemník obecního úřadu Ladislav Boháč vysvětlil, že policejní stanici se už jednou přiblížit pokusili. „V minulosti jsme jednali o přesunu do bývalé lékárny a zvažovali jsme rekonstrukci dle požadavků policie. Když si to policisté prohlédli, nakonec se rozhodli kvůli specifickým potřebám svého archivu zůstat zatím ve Valtířově,“ vylíčil.

Peníze na opravy by se našly

Kdyby nakonec přeci jenom policisté měli zájem policejní stanici do Velkého Března přestěhovat, prý kvůli nutným opravám určitě nebude problém vyčlenit na stavební úpravy nějaké peníze rozpočtovou změnou. „Teď je zastupitelé nevyčlenili, jelikož o stěhování nebyl ze strany policie zájem,“ dodal tajemník Boháč.

Na Severní Terasu by se policisté i vrátit chtěli. Shodují se na tom se zdejší samosprávou. „Snažíme se o to už roky. Vymysleli jsme také, jak to udělat, aby měli kde umístit své obvodní oddělení. Prostě bychom přestěhovali knihovnu od bývalého Cézara jinam. Shodli jsme se na tom napříč celým zastupitelstvem. Bohužel, policie nemá teď dostatek lidí,“ krčil rameny starosta Terasy Jaroslav Šimanovský.

Kvitují tak alespoň přítomnost služebny městské policie, s níž si pochvalují spolupráci jak na radnici, tak na policejním ředitelství. Zaznělo to na setkání starostů Ústecka s policií před zhruba týdnem spolu s informací, že policie v úředních hodinách využívá jako ohlašovnu prostor na obvodní radnici.

„Odchod ze Severní Terasy byl přehmat, je to vlastně dvacetitisícové město. Bohužel, v době, kdy jsem nastoupil do funkce, už tomu nebylo možné zabránit. Na Terase bych potřeboval dvacet lidí, ty ale nemám,“ poznamenal okresní policejní ředitel Vladimír Danyluk.

Zároveň vyzdvihl spolupráci se strážníky. „Nejsou žádná béčka. Dá se říci, že jejich asistenci využíváme v osmi případech z deseti. Také nám velmi pomáhá rozsáhlý kamerový systém,“ dodal.

Policejní služebny

Územní odbor policie Ústí nad Labem zastřešuje jako nadřízený orgán:

OOP Ústí nad Labem město

OOP Střekov + Policejní stanice Velké Březno

OOP Neštěmice

OOP Chlumec + Policejní stanice Libouchec

OOP Trmice

OOP Všebořice

OOP Krásné Březno

Oddělení hlídkové služby