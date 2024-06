Stavební práce ve Velkém Březně aktuálně pokračují podle plánu, ve středu to potvrdila Ústeckému deníku starostka obce Zuzana Mendlová. „Co vím od posledního rozhovoru se stavbyvedoucím, nyní se zapracovávají mikropiloty do podloží a poté bude následovat samotná stavba mostu. Termín dokončení není ohrožený,“ řekla starostka. Hotovo má být ještě letos, oprava začala v březnu.

Rekonstrukce, kterou provádí ústecká firma INSKY spol. s. r. o., stále nenechává v klidu řadu místních. Stavba si vyžádala uzavření části Litoměřické ulice, po objízdné trase musí automobily i nákladní vozy. Některým obyvatelům se nelíbí, že práce neběží dostatečně rychle a že na objízdných trasách je hluk a zvýšená prašnost.

Proč došlo k úvodnímu zdržení? Po odstranění ocelové nosné konstrukce při opravě opěrných zdí zhotovitelé narazili na problém, že nebyly zdi soudržné, což si vyžádalo povolání projektanta a zastavení prací na zhruba tři týdny. Pro stabilizaci komunikace a sítí byly navrženy zmíněné mikropiloty s hlubinným založením.

Starostka nedávno v rozhovoru pro Ústecký deník objasnila tuto v obci dosti kritizovanou záležitost. „Lidé se rozhádali kvůli něčemu, na co vlastně nemáme vliv. Je to majetek kraje, také silnice je krajskou komunikací. Obec s tím zkrátka nemá nic společného. Že rekonstrukce nakonec začne, jsme se dozvěděli pár dnů před jejím zahájením,“ vysvětlila Zuzana Mendlová s tím, že přemostění prý možné nebylo, v opačném případě by došlo k prodloužení termínu a k navýšení celkových nákladů.

Již bývalý most stál na místě přes 130 let, výrobní štítek s letopočtem 1893 i s kusem původního zábradlí uchovává Muzeum města Ústí nad Labem. Mohutnou ocelovou nýtovanou konstrukci nad Homolským potokem nahradí nová železobetonová stavba.