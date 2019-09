Rekonstrukce venkovního bazénu na Klíši se prodraží. Město podepsalo dodatek smlouvy s dodavatelem, který navýší cenu o dalších zhruba šest milionů korun. Celková cena tak vystoupala na necelých 115 milionů korun. Během stavby prý bylo potřeba udělat změny nutné ke zdárnému dokončení stavby.

Příkladem úprav podle městské mluvčí Romany Macové může být dodávka a montáž kanalizačního potrubí pro odvodnění areálu, rozšíření výkopových prací pro elektrorozvody nebo doplnění technologie předúpravy vody. „Nutné také bylo provést změnu barevnosti zpevněných ploch a sjednocení materiálů s potrubím použitým na plavecké hale,“ přiblížila Macová.

Rekonstrukce zahrnuje venkovní bazény včetně okolních ploch s doplněním prvků pro vodní hrátky. Chybět nebude obří skluzavka, masážní vodní stolky, pirátská loď pro děti, vodotrysky a další vodní atrakce. Dlaždičky nahradí nerezová vana. Přibude ošetřovna, pokladny, terasa ve tvaru lodní paluby, brodítka, sprchy, sociální zázemí, zázemí pro plavčíky a další.

Jak informoval ústecký primátor Petr Nedvědický, město kontroluje postup prací každý týden. „Při kontrolních dnech se vyskytlo dvanáct změn, které náklady zvýšily, ale i snížily. Dodatek ke smlouvě na ně reaguje. Práce jinak postupují velmi dobře a v termínu,“ řekl primátor.

Mezi nečekané práce navíc patří například nešťastné přeříznutí kabelu od čerpadla k termálnímu vrtu. „Byla to nehoda při zpevňování ploch. Bagr narazil na kabel pro čerpadla, jelikož jeho trasování nebylo zakreslené v podkladech. Bagrista o něm prostě nevěděl. Takové věci se stávají často,“ popsal situaci Vojtěch Kostiha, mluvčí společnosti Metrostav, která rekonstrukci vysoutěžila jako veřejnou zakázku.

Krom kabelu ovšem firma našla i další věci, které ve výkresech nejsou a ani být nemohly. Například betonové konstrukce, které se nacházely pod povrchem. Nikdo o nich nevěděl, známý není ani jejich účel. Jejich likvidace představovala vícepráce, které bylo potřeba zaplatit. Ústečtí radní na ně už v květnu vyčlenili 10 milionů korun.

„Chybí nám koncepce“

Likvidace betonů skrytých pod povrchem však harmonogram prací zatím nijak výrazně nenarušila. To je v souladu s přáním opozice, aby bazény po letech opět začaly sloužit ústecké veřejnosti. Například zastupitel Jan Hrouda doufá, že se vše podaří včas dodělat. „Přesto musím znovu zdůraznit, že tu chybí nějaká širší koncepce plaveckého areálu, která by třeba řešila parkování a návaznost na Střížák případně návaznost na další sportoviště v okolí. Otázkou je i to, zda by se nedala samotná hala nějak rozšířit, aby byla přívětivější pro děti. Snažili jsme se to prosadit,“ dodal.