"Vypadá to jako nějaká hra, ale tyhle soutěže mají svá pevná pravidla. Barevné překážky jsou normované, dnes jich je tu jednadvacet. Hlavní rozhodčí před závodem určí sestavu, nikdo ji předem nezná. Psovod má osm minut na seznámení s trasou, potom začíná závod. Měří se čas, správné překonání překážky. Každá chyba se trestá pěti body, " stručně vysvětluje pravidla předsedkyně místní organizace a ředitelka akce. Po chvilce pokračuje dál. "Česká republika má v tomto sportu několik hvězd. Tereza Krásová z Ostravy je mistryně světa, Martina Klimešová z Brna má také pár zlatých medailí. Chlumec se může pochlubil Martinou Jírovou, reprezentantkou, které v roce 2015 byla na mistrovství světa v Itálii," tvrdila Petra Veverková.

Byla to úžasná podívaná. Pejsci překonávali časové limity, radostně štěkali, někteří byli tak rychlí, že se prostě nedali vyfotit. Kličkovali, probíhali tunelem, skákali do výšky i do dálky. Vítězů bylo skutečně dost, místo medailí dostávali barevné kokardy a tašku dobrot.

V kategorii Jumping L zvítězila Markéta Novotná z Chomutova. Černý pejsek se jmenoval Hapi, plemeno Australská Kelpie. "Tihle psi jsou děsně soutěživí, ale když si postaví hlavu, tak máte smůlu. Já závodím šestnáct let, doma mám spoustu cen. Momentálně se připravuji na mistrovství republiky, držte mi palce. Českých titulů mám několik, ale nikdy jsem se do reprezentace nedostala. Jsem hrozná trémistka," svěřila se žena.