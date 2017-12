Veřejná služba, či zašívárna? Lidem vadí lenoši ve vestách

Ústí nad Labem - Pracovníci veřejné služby se nepředřou, říkají Střekované.

VPP v Ústí. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Opilé pokřikování v trolejbuse znechutilo před několika dny cestující v trolejbusu číslo 60 mezi Novosedlicemi a krajským soudem. Zarážející bylo o to víc, že byly dvě hodiny odpoledne a že „pod obraz“ byli pracovníci ve veřejné službě, kteří si přivydělávají k sociálním dávkám.

„Byli tři. Dva byli velmi hluční a třetí je okřikoval, aby se trochu zklidnili, že neumí pít. Museli nasednout někde na konečné u Karla IV. či na Novosedlickém náměstí. Já nasedala u Poslední cesty. Není to poprvé. Občas je vidím sundat vesty s čísly, někam se zašít pod schody a nic nedělat. Místo práce jen kouří a tlachají,“ líčí obyvatelka okálů pod Novou vsí.

„Bydlela jsem na dolním Střekově a tam se zase schovávali pod Mariánský most. Za tu dobu, co jsou ve veřejné službě, by naše čtvrť musela být zlatá. Berou peníze za nic. Samozřejmě ne všichni, na okálech je s nimi starší paní, která dře jako mezek,“ najde přeci jen světlou výjimku.

NATOČTE VIDEO

Střekovská starostka Eva Outlá uvedla, že zatím nedostali na obvodní úřad žádnou fotografii či video, které by toto chování dokazovaly.

„Jsou to lidé, kteří jsou bez zaměstnání i v době, kdy je práce dostatek. Domnívám se, že když se jich zbavíme, tak si budou příjem obstarávat drobnými krádežemi. Dohlížela na ně starší paní, která je uměla srovnat, ta ale dostala lepší nabídku a odešla,“ říká starostka.

Sami pracovníci se o svých poklescích bavit vůbec nechtějí. Odmítá je i Maxmilián Dzurko, který na pracovníky ve veřejné službě dohlíží. „My je kontrolujeme. Zavolám později,“ reagoval Dzurko na dotaz Deníku. Už se však neozval.

Pokud bude někdo svědkem nevhodného chování či poflakování jeho svěřenců, má podle starostky použít mobilní telefon.

„Stačí je vyfotografovat nebo natočit videozáznam a doručit ho na úřad. Poslat e-mailem, nebo přinést, abychom měli důkaz a mohli zakročit,“ slíbila starostka s tím, že pokud se potvrdí informace o poflakování, nemusejí hříšníci dostat zhruba dvoutisícový příspěvek. Jsou-li dokonce opilí, mohou přijít o možnost přivýdělku a případně i sociálních dávek.

Při identifikaci pracovníků pomáhají barevné vesty s číslem. „Oni si je ale sundavají. Vím třeba, že ta paní, která opravdu maká a zasloužila by si odměnu, má žlutou vestu s číslem 35. Ty ostatní bych vyrazila. Jen chlastají pivo, kouří a nic nedělají,“ dodala Střekovanka z okálů.