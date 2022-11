Pro případ velké vody bude přizpůsobeno tak, aby vystoupalo až do úrovně hladiny nejvyšší povodně. Bude mít sklopné výložníky, demontovatelné zábradlí lávek a další prvky, aby nepřekáželo proudu vody a nedošlo úhoně. Jinými slovy, během povodní může bezpečně zůstat na místě. „Momentálně dolaďujeme technickou dokumentaci, kterou je potřeba přizpůsobit zjištěné geologii dna řeky, a připravujeme staveniště,“ popsal vedoucí projektu Jan Zeman ze společnosti Metrostav.

Stavba přístaviště pro malé lodě ve Štětí začala. Zakotvit tu budou moci zdarma

Nejvíce prý zájem o vodní turistiku vzrostl během koronavirové pandemie. I proto prý státní ŘVC pokračuje v budování sítě veřejných úvazišť a kotvišť. Jedno dokončilo letos v Děčíně, stavby pokračují v Roudnici nad Labem, Štětí a Čelákovicích. Letos má být dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Tím se podle ředitele podniku Lubomíra Fojtů mají podmínky na Labi přiblížit těm na Vltavě a Baťově kanálu. „Řada lidí zjistila, že plout po našich řekách přináší klid a možnost objevovat krásy jejich okolí. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti a na břehu i klidně přečkat noc,“ poznamenal.

Stavba u cyklokempu Loděnice přechodně omezí pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta bude v případě prací prováděných v zimním období vedena objízdnou trasou. Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach, město loni opravilo cyklostezku v Sebuzíně, která by měla turistům, i těm, kteří dorazí na lodi, sloužit k cestě do a z města.

Milovníků plavidel přibývá, na Labi vyrostou i nová přístaviště

„Byla to rozsáhlá investice. Ve spolupráci s ŘVC připravujeme možnosti v centru města tak, aby cestující mohl z lodě, která připlula z Litoměřic, přestoupit na MHD. Nyní pro to připravujeme rozpočet. Podporujeme loď Marie a přívozy. Věřím, že i v dnešní složité době tuto podporu zachováme, abychom pro naše obyvatele tyto vodní služby udrželi i do dalších let,“ dodal náměstek Vlach.

Kromě cyklokempu a úvaziště v Brné lze například využít soukromého kempu ve Valtířově v místě bývalé loděnice. Není tu však velké molo, a tak je vhodnější pro klasické vodáky s rafty a kánoemi, případně rodiny s dětmi a rybáře.