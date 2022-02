Prozatím vyhrála výběrové řízení k pronájmu toalet vyhlášené městem Ústí nad Labem, kterému patří. Nyní společně s architektem dopracovává plány, jak svůj nápad vměstnat do mrňavého prostoru čtyřiceti čtverečních metrů a zároveň vyhovět stavebním předpisům a statikovi. Kromě toho čeká každou chvíli další přírůstek do rodiny.

Do Městských sadů docházela Balcarová velmi často se svou malou dcerou. „Když tam člověk je třikrát do týdne, tak by ocenil možnost občerstvení. V okolí toho zase tolik není, maximálně se tu dá koupit kafe. No a nakonec mne to trklo, když jsem se tak na tu budku koukala. Tak jsem si ji okoukla a zjistila, že on málokdo věděl, že ty toalety vůbec fungují,“ vylíčila s tím, že podle personálu byly otevřené jen v letním období 5,5 měsíce a zašlo sem tak dvacet lidí týdně.

Jelikož už měla za sebou zkušenost s Hustou šťávou, kterou otevřela během rodičovské dovolené, rozhodla se, že se svým nápadem osloví město. „Chtěla jsem totiž místo okénka něco, kde by se dalo i vařit. Například udělat palačinky, ale nechci otevírat nějaký další kebab. Chci něco s přidanou hodnotou, kulturou a podobně,“ vysvětlila.

Podle náměstka primátora Ústí Pavla Tošovského (ODS) se přihlásila, podala nabídku a komise ji vybrala. O nápadu Balcarové smýšlí příznivě i majetková komise. „Postoupili to do rady a já myslím, že by to mohlo oslovit i kolegy radní, protože to je dobrý nápad. Myslím, že ta budova není příliš využitá. Když se o to někdo bude starat, vloží sem investici a vybuduje bistro, určitě si to získá širokou klientelu. Lidí do parku chodí opravdu hodně,“ řekl Tošovský.

Nápad ostatně mile překvapil i samotné návštěvníky parku. Například maminka s kočárkem, která se představila jako Mirka. „Ano, to je pravda. Určitě bych uvítala, kdyby tu bylo nějaké příjemné občerstvení. Pečivo, kafčo, smutýčka jsou super. Není kam jít a já ani netušila, že jsou tu otevřené toalety, protože teď v zimě je ta kukaň zavřená. Občas by se hodily. No, už aby to bylo. Majitelku bych chtěla poznat osobně,“ přála si mladá hnědovláska.

Jak čerstvá nájemnice toalet sdělila, přesně takový sortiment by tu návštěvnice parku na mateřské měly najít. Nové bistro prostě chce něco nabídnout pro děti i dospělé. Sortiment známý z okénka, který se ale ještě určitě bude vyvíjet. „Bude tam sezení venku, na trávě mohou stát plážová lehátka, do budoucna by tu mohla vzniknout půjčovna her jako petanque, badminton, případně piknikové deky s piknikovým košem. Lidé si tu prostě budou moci udělat hezké dopoledne a odpočinout si od běžných starostí a shonu,“ rozplývala se.

Balcarová si přeje místo, potažmo celý park zkulturnit, třeba akcemi pro děti, ochutnávkami, letní tančírnou. „Taková je představa, ale co z toho letos zvládneme, to je otázka. S otevřením počítáme v druhé polovině roku a chtěla bych mít otevřeno celoročně, ale ještě uvidím, jakou budeme mít otevírací dobu,“ poznamenala.

Na nápad ji přivedlo vlastně nejen pokukování po nevyužité stavbičce, ale i samo okénko. Jako dvojnásobná vysokoškolačka na rodičovské se nudila a nakonec zatoužila po nějaké manuální práci a projektu, na který by jinak během zaměstnání neměla čas. „Narazili jsme na okýnko, které bylo k pronájmu. Mně se to místo líbilo, tak jsem koupila mixér a začala dělat smoothie. Jenže to by stačilo v Praze, ale ne v Ústí a tak přibyl další sortiment. Časem přestalo okénko vyhovovat našim potřebám, a tak jsme se poohlédli po něčem jiném. Nehledě na to, že čekám další miminko,“ uzavřela Ivana Balcarová.