Taekwondo bylo pro Veroniku Moravcovou to pravé. Propadla mu a stala se z ní několikrát zlatá medailistka a pro rok 2002 druhá vicemistryně ČR v tomto olympijském sportu. Dnes už vede přes deset let klub, ve kterém své zkušenosti předává dětem i jejich rodičům

Co považujete v tomto olympijském sportu za svůj největší úspěch, dosažení výkonnostních met, nebo založení fungujícího oddílu?

Ve čtrnácti letech pro mě byl největší úspěch postavit se na tatami před holčinu, která měla několik závodů už za sebou a účastnila se i mistrovství ČR na závodech. Já tehdy měla bílý pásek. Byla jsem zelenáč a trenér mě přihlásil na závody. Ustála jsem sice akorát jedno kolo, ale i tak si myslím, že na někoho bez zkušeností to byl slušný výkon. Přiznám se, že můj strach byl obrovský a tak beru postavení se strachu jako hodně velký úspěch. Dalším největším úspěchem pro mě bylo získání titulu druhá vicemistryně ČR za rok 2002 a otevření klubu. Musím uznat, že u otevření klubu při mně hodně stála rodina, podporovala mne a stále podporuje. Oddíl získal v roce 2010 třetí místo a v roce 2011 druhé místo v Národní lize Taekwondo.

Co vás vlastně přivedlo k bojovému umění?

K bojovému umění mě přivedla moje mamka, když mi bylo třináct let. Moji rodiče závodně tančili a já chtěla dělat buď společenský tanec, nebo bojový sport. V tanci pro mě nebyl partner, a tak volba byla jasná. Mamka věděla, že karate, judo, nebo aikido mě nebaví, a tak jasná volba bylo taekwondo. Šla jsem na první trénink, a chytilo mě to.

Proč jste si nevybrala třeba čínské, nebo japonské bojové umění, ale korejské?

Nikdy jsem moc k čínským či japonským bojovým sportům netíhla. Karate mi vždy přišlo strašně tuhé a hodně řízené. Aikido má zase úžasné páky, ale stále postrádám u těchto sportů akce na tréninku. Taekwondo je jiné. Učíte se kopat různé kopy. Různě rotační a na různé úrovně těla. Je to velice rychlý sport a hodně uvolněný. Vlastně jste stále v pohybu a to já už jako malá byla hodně. Později se mi začalo hodně líbit Kung-fu. Přiznám se, že díky Jackiemu Chanovi. Líbí se mi, že při svých bojových scénách nestojí jako strašně velký mistr. Občas taky pár ran schytá a tak to funguje i venku.

Co pro vás byl zlomový okamžik, případně kdy vám sport pomohl zase na nohy?

Bohužel jsem utrpěla při těžké autonehodě v roce 2014 tříštivou zlomeninu stehenní kosti a noha mě v určitých chvílích neposlouchá. Malé následky po uzdravení mám, ale dá se s tím pracovat. Je to kapánek běh na dlouhou trať, ale nevzdávám to. Ráda bych se s nohou opět posunula dál a získala další DAN.

Co praktické hledisko, zažila jste například horkou chvíli, kdy se vám sebeobrana hodila, nebo mohla hodit, ať už správné padání, nebo bezpečnostní ve smyslu kriminálním?

Horké chvilky jsem zažila celkem dvě a z toho jedna je spíše úsměvná. Nosíte boty na podpatku, a jelikož máme úžasné chodníky i náměstí, tak je celkem jednoduché, aby se vám úzký podpatek zasekl, a už ležíte na dlažbě. Normálně by se člověk rozplácl jak široký, tak dlouhý, ale když máte v hlavě pády, tak ladně dopadnete bez velkého poranění. Vstanete, oprášíte se a pokračujete jako by se nic nestalo. Druhá situace nastala, když jsem se s kamarádem koukala doma na film. Bylo mi kolem sedmnácti a kamarád si usmyslel, že naše přátelství posuneme na jinou úroveň. Já nesouhlasila. V životě mě nenapadlo, jak dokáže adrenalin pracovat. Po chvilce přetahování přeletěl přes půl místnosti. Omluvil se a odešel.

Asi není jednoduché pro ženu ustát souboj s mužem?

Sebeobrana je důležitá, ale ještě důležitější je se v ní dál sám rozvíjet. Na tréninku vám ukážou určité osvědčené páky, zpacifikování útočníka na zem a podobně. Dostat si do hlavy různé metody sebeobrany není o pár lekcích v kurzu pro ženy. Na tréninku si vždy můžete obranu zkoušet a víte, že se vám nic nestane. Problém nastane ve chvíli, kdy protivník není tréninkový parťák a rozhodně nemá v úmyslu zastavit, když nejste připravení. Učit se pouze obranu, kterou má někdo osvědčenou také není dobře. Já jako žena můžu říct, že určité páky mi nevyhovují, mám malou ruku a muž jí má většinou dvakrát takovou. Taky by se mi nemělo stát, že mě muž zasáhne. Má větší sílu, takže musím udělat vše, abych nedostala ránu. Ne jako ve filmu. Hlavní hrdinka dostane několikrát pěstí, a přesto vstane a boj nakonec vyhraje. Realita je jiná. Já měla štěstí, že můj bratr je větší a hodně mi pomáhal. Byl to můj trenažer. Jak v nácviku boje, tak sebeobrany.

Dnes mezi „bojovníky“ začínají stále výrazněji vyčnívat ženy, ukázkovým příkladem na Ústecku je Fabiana Bytyqi. Jak se na to díváte vy, mělo by to být bráno jako něco výjimečného, nebo naopak zcela normálního?

Rozhodně by to mělo být něco docela normálního. Je hodně žen, které se učí nějaká bojová umění a jsou v tom dobré. Když jste na tréninku a můžete trénovat s mužem, tak vám to hodně dá. Ne každý parťák na sparring vás šetří a to vám pomáhá se připravit. Naučíte se ránu přijímat, ale také vracet. Já sama se snažím, aby děvčata u nás měla sparring s klukama. Kluci se ze začátku sice bojí, ale pak to opadne a jsou si rovnocenní soupeři. Samozřejmě nemůžu postavit na sparring děvče, která má pětapadesát kilo proti klukovi, která váží osmdesát. Má sakra jinou ránu.

Váš oddíl existuje přes deset let. Kolik máte členů a koho vyučujete?

Můj oddíl má nějakých šestnáct cvičenců. Věkově od čtyř do sta let. Taekwondo se může naučit člověk v jakémkoliv věku a někdy i handicapovaný člověk. My máme štěstí, že máme silnou podporu v Domě dětí a mládeže, pod jehož záštitou trénujeme a máme tělocvičnu. Každý trenér se snaží předat vše, co umí. Od protažení, rychlosti kopů, síly, posilování, techniky až po kondici a také možnost dostat se k vrcholovému tréninku. Ve chvíli, kdy máte ve svém týmu velký talent, tak je možné, aby váš žák vstoupil do reprezentace ČR, kde jsou trenéři, kteří děti připravují na vrcholové závody. Účastní se různých kempů, seminářů (pořádané i mimo ČR), soustředění a k tomu chodí na klasické tréninky do svých domovských oddílů.

Jak to děláte vy?

Já se osobně nesnažím učit děti pouze sport. Je pro mě důležité být pro ně i kamarád a to se mi daří. Všechny moje děti na tréninku vědí, že jsem trenér a jsem dost tvrdá, přísná, ale spravedlivá. Po tréninku může za mnou přijít kdokoliv s jakýmkoliv problémem. Ať už se to týká otázek dospívání nebo problému s rodiči. Vždy se snažím jim vysvětlit, proč se jejích rodiče zachovali tak nebo jinak. Nikdy nejdu proti rodičům. Můj názor je, že existuje dobrý trenér a „trenér“. Dobrý trenér se pozná podle toho, že ho zajímá jeho svěřenec. Jak se má, co ho trápí, co mu jde a co nejde. Ať je to psychická stránka nebo fyzická. Naučí svého svěřence, že někoho umlátit do bezvědomí z něho nedělá mistra, ale slabocha. Ukáže mu, že i on je jen člověk. Pak je tu „trenér“, který si odtrénuje čas, který je ochotný cvičencům věnovat a tím to pro něho končí. Ještě svěřenci zatleská, když někoho zmlátí a nejlépe slabšího člověka.

Dnes je ve světě takový trend, dělat toho s dětmi co nejvíce, mají u vás rodiče možnost trénovat společně s dětmi?

Ano mají. Je hezké vidět, jak se navzájem hecují a podporují. Rodiče mají možnost odpočinku ve chvíli, kdy mají pocit, že danou situaci už nezvládají (posilování, zátěžový trénink). Žádám pouze o jedno pravidlo. Rodiče jsou po dobu tréninku bráni jako cvičenci a pro své děti tam po dobu dvou hodin nejsou. Děti k nim nemohou přijít a požádat o odpočinek, pití nebo zajít si na toaletu. Od toho tam jsem já jako jejich trenér. Rodiče mají možnost si změřit síly i s jinými cvičenci. Existují rodiče, kteří si zajedou i zazávodit na turnaje v ČR.

Pletou si lidé taekwondo s jinými bojovými uměními?

Ano, pletou. Hodně ho přirovnávají ke karate, a to je pro mě opravdu strašné. Zasměji se, ale nic není dál od pravdy. V taekwondo musí být člověk opravdu uvolněný a dokázat pracovat s kyčlemi. Kyčle jsou hodně důležité. Jsme hodně free a stále v pohybu. Karatista je tuhý. Veškeré pohyby má tuhé a pomalé. Důležité je si hlavně říct, že každé bojové umění má své klady i zápory a něčím se liší.

Jak vypadá běžný den někoho, kdo denně a aktivně praktikuje bojové umění?

Určitě by pro něho trénink neměl končit ve chvíli, kdy trenér řekne konec. Měl by se dále sám zaměřovat na seberealizaci. Hodně běhat, správně jíst a pít. Zkoušet si techniku před zrcadlem (můžu krásně vidět, kde dělám chyby), protahovat a posilovat. V taekwondo by měl cvičenec zvládnout dát svojí nohu nad svojí hlavu a být v rovině. Něco jako provaz ve stoje.

Co připravujete pro svůj klub?

Pro děti plánuji semináře v různých bojových sportech. V minulosti jsme přivítali trenéry kung-fu. Neuznávám, aby cvičenec znal pouze jeden bojový sport, ale aby měl rozhled i v dalších.

Veronika Moravcová

• Instruktorka taekwondo, vedoucí oddílu.

• Druhá vicemistryně ČR v taekwondo za rok 2002.

• Je držitelem 1. danu. Získala sedm zlatých, pět stříbrných a osm bronzových medailí.