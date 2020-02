Na minimálně 250 tisíc korun přijde oprava nafukovací tenisové haly ve Všebořicích. Její část vzplála z neděle na pondělí a ačkoli policejní šetření ještě neskončilo, personál tenisových kurtů má jasno. Někdo to musel zapálit. Konkurenci však z toho neviní.

Mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová potvrdila, že na místě byl v pondělí kriminalistický technik i psovod se psem cvičeným na vyhledávání hořlavin. „Vyšetřujeme to jako podezření na úmyslné založení požáru a poškozování cizí věci,“ upřesnila Hyšplerová.

Ohořelý plášť haly objevil Miroslav Červený, který v hale obsluhuje klienty za barem. Když v pondělí dorazil do práce, nevěřil prý vlastním očím. „To ani zapalovačem nezapálíte. Na to musel někdo vylít hořlavinu. Přitom máme kamery i pojištění,“ kroutil nad tím hlavou.

Zákazníci baru reagují na ohořelý roh podle Červeného různě. Většinu prý ale hned napadne cosi o konkurenčním boji. „Když o tom ale přemýšlím, tak si s konkurencí nemáme co závidět. Oba máme plno a vzájemně si vycházíme vstříc. Taky se mi nezdá, že by to udělal nějaký narkoman, ten by spíš hledal něco ke zpeněžení,“ přemítal Červený.

Vysoce odolný materiál haly dává odpověď i na otázku, proč tu nezasahovali hasiči. To potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. „Podílíme se na tom pouze prostřednictvím vyšetřovatele příčiny požáru, kterého si vyžádala policie,“ uvedl.

Podle provozovatele kurtů Josefa Brože nejspíš ten, kdo to zapálil, nevěděl, že na opláštění výrobce použil samozhášlivé materiály. „Na třiceti metrech je vidět, jakoby na to někdo něco hořlavého vycákal. Do konce sezony to vydrží, ale pak budeme muset folii opláštění vyměnit. To ovšem není jen na tom boku, potřeba bude i celý vršek hal. Už jsem dostal nabídku,“ informoval.

Navzdory požáru tenisová hala funguje dál. Bude otevřená až do konce sezony. Pak ji opraví.