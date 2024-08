Martin Košťál dnes 15:04

Je jich nedostatek a kraj je chce přilákat. Řeč je o veterinářích pro hospodářská zvířata, kteří by díky nové dotaci mohli najít snáz cestu do našeho kraje. Připraveno pro ně je skoro 1,8 milionů korun z Programu pro rozvoj eko-agro, žádosti lze podávat do konce srpna.