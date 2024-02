A je to tady. Snížení rychlosti, zákazové značky, těžké stavební stroje a komplikace v průjezdu krajskou metropolí. To vše s sebou přináší budování pod Větruší. Řidiči se musí obrnit trpělivostí následujících zhruba šest měsíců, během kterých budou pod ústeckou dominantou probíhat tři velké stavby.

Doprava pod Větruší. | Video: Martin Mudroch

Jedna ze staveb už začala, a tou je oprava železničního mostu směr Západní nádraží přes řeku Bílinu a Střeleckou ulici. Investorem je Správa železnic (SŽ). „Stávající ocelové konstrukce nahradíme dvěma prostými poli s nosnou ocelobetonovou konstrukcí tvořenou dvěma plnostěnnými nosníky a spřaženou železobetonovou deskou,“ řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda a dodal: „Na nové mostní konstrukci bude zřízeno průběžné kolejové lože, což se odrazí i na snížení hlukové zátěže. Součástí investice je také celoplošná sanace spodní stavby mostu včetně oprav a statického zajištění závěrných zdí, opěr a dalších součástí.“

Stavební práce mají být kompletně hotové letos v říjnu a budou stát přibližně 90 milionů korun.

Obří jeřáb

V souvislostí s rekonstrukcí železničního mostu je od začátku února do poloviny letošního roku omezený provoz ve Střelecké ulici. Konkrétně od 1. února do 19. dubna je uzavřený směr do centra, od 20. dubna do konce června potom bude uzavřený směr z centra ke Globusu. Během dvou víkendů bude potřeba silnici pod mostem uzavřít úplně, jedná se o noci z 10. na 11. února a z 13. na 14. dubna.

„V těchto dnech (respektive přes noc vždy od 19.00 do 7.00, pozn. red.) bude probíhat nejprve snášení staré ocelové konstrukce mostu a v dubnu potom osazování nových mostních konstrukcí,“ vysvětlil mluvčí K tomu bude v obou termínech použita těžká technika a to kolový jeřáb Liebherr LG 1550. To je jeden z největších jeřábů, jaké jsou v Česku k dispozici.

Dopravní omezení se ze soboty na neděli dotknou i MHD. „Linky 2 a 19 pojedou ve směru do centra ze zastávky Hostovická směr Divadlo bez zastavení zpět přes Trmickou, Globus a Tovární ulicí do zastávky Divadlo. V opačném směru ze zastávky Revoluční směr Trmická pojedou bez zastavení Tovární ulicí, okolo Globusu a přes Trmickou do zastávky Hostovická směr Pod Svahem a dále po trase,“ informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem. V inkriminované době budou bez náhrady zrušeny zastávky Drážní a Fibichova.

Další stavby

Opravu mostu v blízké době doplní ještě rekonstrukce světelné křižovatky Pražská - Přístavní – Střelecká. Tu bude mít na svých bedrech Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Ta bude provádět práce v samotné křižovatce, která však bude vždy průjezdná. Cílem je rozšíření a změna vedení odbočovacích pruhů, tak aby došlo ke zkapacitnění okružní křižovatky. Stavba proběhne od březen do červenec a vyjde zhruba na 19 milionů korun.

„Všechny akce budou mít teď sice dopad na komfort dopravy ve městě, ale je nezbytné je provést koordinovaně, aby později byla naopak doprava co nejplynulejší. K tomu bude sloužit zkapacitnění křižovatky pod Větruší, která pojme více aut a umožní jim plynulejší a bezpečnější průjezd,“ poznamenal primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

A aby toho nebylo málo, tak v následujících měsících potkáte pod Větruší ještě pracovníky z Povodí Labe. To má v plánu opravu protipovodňových prahů přímo v tělese okružní křižovatky. Práce budou probíhat vždy v té právě uzavřené části.

„Úprava křižovatky se plánuje v souvislosti s chystanou rekonstrukcí Benešova mostu a jeho celkové uzavírky. Je dobře, že se podařilo zkoordinovat další nezbytné stavby tak, aby proběhly zároveň a křižovatka byla připravená na nápor dopravy v době rekonstrukce,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek