Původní dvě ocelové železniční mostní konstrukce byly v už tak špatném technickém stavu, že jejich oprava by byla finančně nevýhodná, takže se přistoupilo k jejich úplné náhradě. Nové průběžné kolejové lože sníží hluk projíždějících vlaků.

Stavební práce mají být kompletně hotové letos v říjnu a budou stát přibližně 90 milionů korun. Investorem je SŽ.

V souvislostí s rekonstrukcí železničního mostu je od začátku února do poloviny letošního roku omezený provoz ve Střelecké ulici. Konkrétně od 1. února do 19. dubna je uzavřený směr do centra, od 20. dubna do konce června potom bude uzavřený směr z centra ke Globusu.

Dopravní omezení se ze soboty na neděli dotknou i MHD. „Linky 2 a 19 pojedou ve směru do centra ze zastávky Hostovická směr Divadlo bez zastavení zpět přes Trmickou, Globus a Tovární ulicí do zastávky Divadlo. V opačném směru ze zastávky Revoluční směr Trmická pojedou bez zastavení Tovární ulicí, okolo Globusu a přes Trmickou do zastávky Hostovická směr Pod Svahem a dále po trase,“ informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem. V inkriminované době budou bez náhrady zrušeny zastávky Drážní a Fibichova.

Pod ústeckou dominantou probíhá ještě rekonstrukce světelné křižovatky Pražská - Přístavní – Střelecká. Tu má na svých bedrech Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Cílem je rozšíření a změna vedení odbočovacích pruhů, tak aby došlo ke zkapacitnění okružní křižovatky. Tato stavba má být hotova do červenec a vyjde zhruba na 19 milionů korun.

„Všechny akce mají teď sice dopad na komfort dopravy ve městě, ale je nezbytné je provést koordinovaně, aby později byla naopak doprava co nejplynulejší. K tomu bude sloužit zkapacitnění křižovatky pod Větruší, která pojme více aut a umožní jim plynulejší a bezpečnější průjezd,“ poznamenal primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

A aby toho nebylo málo, tak pod Větruší ještě narazíte na pracovníky z Povodí Labe. To má v plánu opravu protipovodňových prahů přímo v tělese okružní křižovatky. Práce budou probíhat vždy v té právě uzavřené části.

„Úprava křižovatky se plánuje v souvislosti s chystanou rekonstrukcí Benešova mostu a jeho celkové uzavírky. Je dobře, že se podařilo zkoordinovat další nezbytné stavby tak, aby proběhly zároveň a křižovatka byla připravená na nápor dopravy v době rekonstrukce,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.