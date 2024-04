Stavby pod ústeckou Větruší pokročily a vyžadují nová dopravní opatření a omezení. Jaká přesně?

Doprava pod Větruší. | Foto: Webcam Větruše, Ústí nad Labem

Až do 30. června je částečně uzavřena silnice II/613 v jízdním pásu vedoucím ve směru na Trmice od křižovatky se silnicí I/30 v Přístavní ulici. Provoz je převeden do jízdního pásu vedoucího ze směru od Trmic do centra – (obousměrný provoz v jednom jízdním pásu). Uzavřeno je levé odbočení ze silnice I/30 v Pražské ulici na silnici II/613 ve Střelecké ulici ze směru od Lovosic (objízdná trasa vede přes Mariánský most) a zároveň dochází i k úplné uzavírce místní komunikace v ul. Bílinská v místě nájezdu na okružní křižovatku pod Větruší (objízdná trasa přes ul. U Nádraží – ul. Předmostí – ul. Přístavní). Uzavřeno je i odbočení z Malé Hradební do ulice Přístaviště.

Momentálně pod ústeckou dominantou probíhá rekonstrukce železničního mostu směr Západní nádraží přes řeku Bílinu a Střeleckou ulici. Stavební práce mají být kompletně hotové letos v říjnu a budou stát přibližně 90 milionů korun. Investorem je Správa železnic.

Navíc se pod Větruší pracuje ještě na světelné křižovatce Pražská - Přístavní – Střelecká. Tu má na svých bedrech Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Cílem je rozšíření a změna vedení odbočovacích pruhů, tak aby došlo ke zkapacitnění okružní křižovatky. Tato stavba má být hotova do červenec a vyjde zhruba na 19 milionů korun.

Stavby pod Větruší.Zdroj: archiv ÚK