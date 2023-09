Pořádnou letní párty si užili v pátek 1. září lidé na zámečku Větruše v Ústí nad Labem, kde se konal open air mejdan ve stylu 90tých let.

Diskotéka na Větruši | Video: Adéla Stejskalová

Návštěvníci mohli slyšet produkci od MC Erika, De Lukse, Odry Vodného, DJ Bagra nebo Davida Holuba. Ti všichni pouštěli hudbu z devadesátek. Prakticky to bylo na přání. "Lidé se mě na devadesátky ptali. Prý dělám akce jen pro mladé, tak jsem to vyzkoušel. Účastí jsem byl celkem překvapen, chtěl bych to nadále zachovat jako každoroční tradici," říká pořadatel Julio. I když akci doprovázelo nehezké počasí, lidi to stejně neodradilo a hudbu si užívali i za deště.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín