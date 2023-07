Ve dnech 15.–18. června 2023 se konalo v Budapešti Mistrovství světa WDA. Tohoto mistrovství se mohly účastnit týmy na základě nominace, kterou musely získat na soutěžích Czech Dance Tour 2023. STK GEBERT Ústí n. L. do Maďarska vyslal dva týmy, juniorskou formaci Dark Members s trenérkou Evčou Kriechenbauerovou (Mistři ČR CDT 2023) a dospělou choreografii Bipolar s trenérkou Eliškou Durčekovou (Vicemistři ČR CDT 2023). Oba týmy získali v Maďarsku titul 1. Vicemistrů světa WDA pro rok 2023.

Vicemistři světa? Ambice STK Gebert míří po úspěchu v Maďarsku ještě výš | Foto: archiv STK Gebert

„Do Budapešti odcestovalo 33 tanečníků, dvě trenérky, 13 maminek a jeden tatínek. Účast na mistrovství světa výprava spojila s výlety po památkách. Přijeli ohromně nadšení, a to nejen z vytančených úspěchů, ale i z toho, jak si to v Maďarsku mimo sportovní halu všichni užili. Některé tanečnice u nás tančí pěknou řádku let. Vzpomínám, kdy jsem je učila první krůčky. Neuměly ještě ani počítat do sta a teď už jim je přes 18 let. I přes to, že některé už chodí do práce a mají různé povinnosti, dochází poctivě na tréninky, makají na sobě a posouvají se v tanci dál a dál. Vážím si jejich píle a nadšení,“ sdělila Michaela Zoubele, vedoucí STK GEBERT Ústí n. L.

Zeptali jsme se Elišky Durčekové, trenérky dospělé formace Bipolar, 1. vicemistryň světa, jak se připravovali na finální soutěž letošní sezony? „Největší přípravy probíhají vždy v zimě. Ve chvíli, kdy začne závodní sezona, už se většinou pouze ukáže, jestli choreografie funguje tak, jak má. To ale samozřejmě neznamená, že od března nastane konec trénování. Na trénincích vždy čistíme nedokonalosti, trénujeme techniku a většinou dojde i na pár změn v návaznosti na zpětné vazby od poroty,“ popsala.

Juniorský tým STK Gebert s formací Dark Members se stal 1. vicemistrem světa

Jaká byla na takovéto mezinárodní soutěži atmosféra?

Soutěž byla, ve srovnání s našimi českými, velmi formální, jsme zvyklí na mnohem uvolněnější atmosféru. Co se týče publika, energie byla neskutečná, všechna rivalita mezi konkurenčními týmy šla stranou, stáli jsme tam jako zástupci České republiky a navzájem se podporovali.

Jak probíhal váš pobyt v Maďarsku?

Cestu za mistrovstvím světa jsme si spojili s menší dovolenou. Společně jsme si pronajali na čtyři dny byt a prozkoumávali krásy Budapešti. Určitě jsme si to užili na maximum a doufáme, že se z toho stane naše tradice.

Když říkáte „stane se z toho naše tradice”, myslíte tím, že vaše ambice pro příští rok směřují stejně vysoko?

Nejen stejně vysoko, naše ambice směřují výš. Moje tanečnice se nejen technicky neskutečně zlepšily, ale také bude náš tým příští rok posilněn o pár nových vynikajících tanečníků. Rozhodně se máte na co těšit.

Děkujeme za podporu Statutárnímu městu Ústí nad Labem i několika štědrým sponzorům, kteří nás podpořili na cestě za našimi sny.

Michaela Zoubele a STK GEBERT Ústí nad Labem.