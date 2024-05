Ústecké studentky Veronika a Anička se ptali Ústečanů, jakémají oblíbené restauace, co říkají na zdražování jídla a jestli si ještě doma vaří. Podívejte se na video a dozvíte se, co si myslí mladší i starší generace o stravování v Ústí nad Labem.

A co na to ÚSTÍ? Studentky Veronika a Anička se ptali Ústečanů, jakou mají v Ústí nad Labem nejoblíbenější restauraci a jestli si také vaří doma. | Video: Veronika Průšová a Anna Břízová

A co na to ÚSTÍ? To je nový video projekt, který pro Ústecký deník připravují Veronika Průšová a Anna Břízová. Studentky Gymnázia dr. Václava Šmejkala vyhrály krajské kolo soutěže prezentačních dovedností Prezentiáda a každý týden vyrazí do ulic města, aby se ptaly místních lidí, co si myslí o aktuálních tématech týkajících se Ústí nad Labem.

VIDEO: Co na to ÚSTÍ? Město žije basketem, přejde Sluneta přes Děčín do finále?

Ve 3. díle svého pořadu se ptaly na Lidickém náměstí, co říkají obyvatelé Ústí na možnosti stravování v karjském městě. Ve videu najdete zajímavé názory místních obyvatel.

Veronika Průšová a Anna Břízová

Zdroj: Veronika Průšová a Anna Břízová

VIDEO: A co na to ÚSTÍ? V přečíslování linek MHD je zmatek, stěžují si cestující