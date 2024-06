VIDEO: Co na to ÚSTÍ, jste spokojeni se zázemím u jezera Milada?

Redakce

/ANKETA/ Ústecké studentky Veronika a Anička se ptaly u jezera Milada lidí, co říkají na zázemí kolem této vodní plochy. Co se jim tam líbí a co jim tam naopak chybí.

