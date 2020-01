Aktivisté upozorňující na to, jak nešetrně se zachází se zvířaty, se v neděli sešli v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí. Poklidnou formou chtěli kolemjdoucí přesvědčit o tom, že veganství jakožto životní styl je nejlepší. Jde totiž o jediný životní styl, který se obejde bez využívání zvířat.

Veganští aktivisté vytvořili v centru Ústí kostku. | Video: Deník / Jan Prošek

Akce byla pořádaná pod hlavičkou celosvětová organizace Anonymous for the Voiceless. „Bojujeme za ukončení veškerého využívání zvířat pro lidskou potřebu. Ať už jde o jídlo nebo například o kosmetiku. Jsme také proti zvířatům v cirkusu nebo jejich využívání pro vědecké pokusy,“ sdělil Jan Kalda, orzanizátor Cube of Truth v Ústí nad Labem.